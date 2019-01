Álvaro Morte: "Los americanos han alucinado con lo que hemos hecho con La Casa de Papel"

Movistar+ ha estrenado la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, El Embarcadero. Entre los rostros conocidos que no se perdieron el estreno pudimos ver a Marta Milans, Verónica Sánchez, Álvaro Morte, Xenia Tostado, Verónica Echegui, Nathalie Seseña, Esther Acebo, Melanie Olivares, Manuel Velasco, Pedro Alonso, Ana Milán, Carol Rovira, Luis Miguel Seguí, Ricard Sales, Llum Barrera y Lidia San José entre Otros.

Uno de sus protagonistas, Álvaro Morte, nos contó cómo estaba viviendo todo el éxito internacional que está teniendo gracias a su papel como el Profesor en La Casa de Papel. Una serie que se encuentra en pleno rodaje de la tercera temporada y que ha catapultado a la fama mundial a todos sus protagonistas.

CHANCE: ¿Cómo estás?

Álvaro Morte: Comentaba antes con un compañero que estoy intentando disfrutar de todo esto, del cariño de la gente, de charlar con vosotros un rato, yo soy de ponerme nervioso en el último momento. De momento estoy muy tranquilo.

CH: Háblanos sobre tu papel.

A.M: Es muy complicado contar el papel sin hacer spoiler. Una de las bases en las que se apoya la serie es ir descubriendo poco a poco quién era este tipo. Habla de la identidad de quienes somos, como descubrimos parte ocultas, mi personaje es un tipo que está completamente enamorado de su mujer, que en ese sentido no hay ninguna falla en su vida y sin embargo teniendo esa estabilidad emocional y amorosa de repente se le cruza una persona en la vida y no puede evitar enamorarse de esa persona y de todo lo que viene con ella. Esto es muy difícil de llevar, él mismo es el primero que se condena así mismo, es a través de los ojos de Alejandra cuando él descubre poco a poco lo que había pasado.

CH: ¿Compartes algo con el personaje?

A.M: Claro que sí, igual que tengo cosas con el resto de personajes que he interpretado pero no porque me parezca a él. Para poder hacer el personaje a mí me ha supuesto un esfuerzo tremendo, es completamente alejado a mí en esa dirección, creo que él es buena persona y creo que es un tipo bastante sensato, es un tipo normal y que le pasa una cosa que no puede controlar. Esta cosa de que se enamorada de dos personas al mismo tiempo a mí me costó mucho entenderlo, para mí es una cosa completamente alejada pero no me estoy interpretando a mí. Yo no puedo amar a dos personas a la vez pero Oscar sí.





ÁLVARO MORTE: "ME ENCANTARÍA QUE HUBIERA MÁS TRABAJO PARA TODOS LOS COMPAÑEROS QUE ESTÁN SIN TRABAJAR"

CH: Después del éxito de La Casa de Papel, ¿cómo llevas ser el actor del momento?

A.M: Simplemente me siento muy afortunado de estar trabajando que es tan difícil trabajar en este país... No solamente tengo la oportunidad de estar trabajando, tengo sobre la mesa varios proyectos y puedo elegir. Me siento el hombre más suertudo del mundo, la vida me está sonriendo en estos momentos pero soy consciente de que esto es efímero, igual que viene, se puede ir. Me encantaría que hubiera más trabajo para todos los compañeros que están sin trabajar, que llevan mucho tiempo en el paro repartiendo pizza o poniendo copas... Me da cierto reparo decir eso de 'el hombre del momento'. Yo valoro mucho el esfuerzo que hacen todos mis compañeros para trabajar, en esta ocasión me ha tocado a mí e intentaré disfrutar desde la calma, la sensatez y no creerme nada en ningún momento.

CH: ¿Quién te ayuda a no despegar los pies del suelo?

A.M: Mi familia, tengo un niño y una niña y da igual de dónde vengas cuando llegas a casa, ellos quieren jugar.

CH: ¿Apuntan maneras con 4 años?

A.M: Apuntan muchas maneras, ella será una gran actriz, ya me interpreta, me hace sus espectáculos y sus shows... El ayer se disfrazó y nos hizo una performance que le gusta mucho.

CH: ¿Qué dicen cuando te ven en la tele?

A.M: Es curioso porque como les ha llegado desde que nacieron lo tienen completamente asumido, no les es nada extraño, no les he enseñado ninguna imagen de El Embarcadero, es una serie para menores, ya la entenderán en un futuro pero saben que papá trabaja en el teatro y en la tele.

CH: ¿Te gustaría que se dedicasen a esto?

A.M: Me gustaría que se dedicaran a lo que ellos quieran sin ponerles ningún condicionante, tienen las puertas abiertas si quieren dedicarse a la interpretación, yo encantado porque a mí me encanta. Igual quieren ser abogados, ingenieros... Lo que ellos quieran ser, estupendo.

ÁLVARO MORTE: "YO AHORA BUSCO PERSONAJES QUE ME HAGAN CRECER, DESARROLLARME, QUE SEAN DISTINTOS A LO QUE HE HECHO"





CH: Con esos dos niños es difícil pensar en dar el salto a Estado Unidos.

A.M: No, no creo que el tener hijos sea carga de ningún tipo ni lastre. Yo afortunadamente ahora mismo tengo ofertas de trabajo tanto de aquí de España como de fuera. Ahora lo que sucede es que teníamos esa necesidad de cruzar el charco para intentar hacer según qué cosas de nivel presupuestario, hoy por hoy da igual, los americanos han alucinado con lo que hemos hecho con La Casa de Papel con un presupuesto más pequeño. Hoy no necesito irme a Estados Unidos, otra cosa es que salga algo interesante y me vaya. Yo ahora busco personajes que me hagan crecer, desarrollarme, que sean distintos a lo que he hecho... No quiero hacer nada parecido a lo que ya he hecho, no me divertiría, para hacer un buen producto lo interesante es pasarlo bien.

CH: Tercera temporada de La Casa de Papel en Florencia, la gente como loca...

A.M: No solamente en Florencia, hemos estado en Tailandia, hemos estado en Panamá, es una cosa realmente impactante, es raro porque a mí me cuesta verbalizar desde mí mismo que de repente somos estrellas mundiales pero es que lo somos. Yo sigo viviendo mi vida de una forma tan normal, sigo viviendo la misma vida, yo he elegido esa misma vida y no quiero cambiarla porque de repente tengas X seguidores. Yo intento gestionar toda esta fama y todo este torbellino con la mayor sensatez y humildad, tomármelo con mucho humor. Creo que el humor salva todo siempre.