La Academia de Hollywood rinde homenaje a "Bambi" por su 75º aniversario

La Academia de Hollywood rindió este lunes homenaje al clásico de la animación "Bambi" por su 75 aniversario, un evento que contó con la presencia de Donnie Dunagan, la voz del cervatillo protagonista en la versión original del filme.

"Somos parte de algo que emociona a la gente de forma extraordinaria. Aún me llegan cartas a mi casa cada semana e incluso dibujos de niños desde todas partes del mundo", explicó Dunagan desde el escenario del Teatro Samuel Goldwyn (Beverly Hills).

Dunagan tenía 3 años cuando ganó un concurso de talentos en Memphis (Tennessee) y llamó la atención de un ejecutivo de la industria del cine, que convenció a su familia para que se mudara a Hollywood. Entre 1938 y 1941, el pequeño Dunagan rodó siete películas, pero estuvo cerca de no intervenir en la cinta que le cambiaría la vida.

"Walt Disney llamó a mi casa y mi madre atendió la llamada. No nos lo podíamos creer, pero cuando lo hablamos con mi agente, el tipo no quería que aceptara el proyecto. Yo tenía entonces 5 años, y lo despedí", rememoró Dunagan entre risas.

"¡Imaginen si no llego a hacerlo! Me ha ayudado mucho en la vida ser la voz de Bambi, aunque no siempre fue así", comentó en alusión a sus años en las Fuerzas Armadas de EE.UU., durante los que siempre ocultó aquel dato. "No quería que me llamaran 'sargento Bambi' o 'comandante Bambi'", confesó Dunagan.

Junto a él compareció Peter Behn, la voz del conejo Thumper (Tambor) en la versión original de la cinta. "Haber tenido esa conexión con la historia es algo que valoro cada vez más con el paso de los años. Es bonito ver que la película ha dejado un legado casi tan duradero como yo", confesó.

Behn, casi sin experiencia previa, logró el papel cuando tenía 4 años tras haber sido recomendado por su padre, un veterano guionista de Hollywood. Completó sus diálogos durante más de dos años, tiempo en el que su familia se desplazó a Tucson (Arizona).

Para cada sesión de grabación, Behn, que originalmente aspiraba a ser la voz de Bambi, se desplazaba en tren hasta Los Ángeles junto a su madre. "Creo que no llegué a hacer audiciones para el papel de Thumper. Lo conseguí porque a uno de los animadores le gustó mi voz y la recomendó para el conejo. No era una voz impostada. Era, sencillamente, mi forma de ser", manifestó.

Durante décadas, Behn decidió alejarse de la industria del entretenimiento y centrarse en sus negocios inmobiliarios, hasta que un periodista, llevando a cabo un reportaje en los años 90, dio con su paradero en Vermont y, desde entonces, ha intervenido en todos los eventos de Disney relacionados con el filme.

El acto fue moderado por el crítico de cine Leonard Matlin y contó con la intervención del animador Andreas Deja, creador de personajes animados como Gaston ("Beauty and the Beast"), Jafar ("Aladdin") y Scar ("The Lion King").