Estos son los estrenos de la semana

Título: Along With The Gods: Los Dos Mundos

Título Original: Sin-gwa ham-kke: Jwi-wa beol

Género: Animación

Nacionalidad: Corea del Sur

Año: 2017

Director: Yong-hwa Kim

Guión: Ho-min Ju, Yong-hwa Kim

Reparto: Jung-woo Ha, Tae-Hyun Cha, Ji-Hoon Ju, Hyang-gi Kim, Jung-jae Lee,Dong-seok Ma, Kyung-soo Do, Dong-wook Kim, Gwang Jang, Hae-Kyun Jung,Dal-su Oh, Won-hee Im, Joon-Hyuk Lee, Su-an Kim, Ha-neul Kim

Sinopsis: Tras morir de manera inesperada, Ja-hong es llevado al limbo, donde deberá pasar siete pruebas y demostrar que ha vivido una vida noble para poder reencarnarse.



Basada en un exitoso comic, es una epopeya fantástica llena de acción, sobre la vida, la muerte, el renacimiento y las fuerzas invisibles que nos guían, una película que, además, ocupa un lugar en el podio de las más taquilleras de la historia de Corea.

Fecha de Estreno: Jueves, 18 de Octubre de 2018