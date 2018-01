"Tres anuncios en las fueras" y "Dunkerque", candidatas a los Baftas

"Tres anuncios en las afueras", "La forma del agua" y "Dunkerque" figuran entre las películas candidatas a los premios de cine Baftas, considerados los Óscar británicos, que serán entregados en una gala en Londres el próximo 18 de febrero.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer hoy los candidatos a estos galardones, entre los que figura Guillermo del Toro como mejor director por el filme "La forma del agua", Martin McDonagh, por "Tres anuncios en las afueras" y Christopher Nolan, por "Dunkerque".

"La forma del agua" encabeza la lista con 12 candidaturas, entre ellas mejor película y mejor director (Guillermo del Toro), mejor actriz (Sally Hawkins) y mejor actriz secundaria (Octavia Spencer).

"The darkest hour" y "Tres anuncios en las afueras" reciben ambas nueve nominaciones, entre ellas mejor película, en tanto que "Blade Runner 2049" y "Dunkerque" se hacen con ocho.

Además de a mejor director, Guillermo del Toro es aspirante al galardón por mejor guión original.

Del Toro competirá en la categoría de mejor director con Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), Luca Guadagnino (Call me by your name); Christopher Nolan (Dunkerque), y Martin McDonagh (Tres anuncios en las afueras).

Daniel Day-Lewis es aspirante en la categoría de mejor actor con "Phantom Thread", junto a Gary Oldman, por "The darkest hour", Timothée Chalamet, por "Call me by your name"; Daniel Kaluuya, por "Get out", y Jamie Bell, por "Film stars don't die in Liverpool".

Las candidatas a mejor actriz son Frances McDormand, por "Tres anuncios en las afueras"; Sally Hawkins, por "La forma del agua"; Annette Bening, por "Film Stars Don't Die in Liverpool"; Margot Robbie, por "I, Tonya", y Saoirse Ronan, por "Lady Bird".

En la categoría de filmes extranjeros, figuran "Elle" (Francia, Bélgica y Alemania", "La doncella" (Corea del Sur), la francoiraní "El cliente", "Primero mataron a mi padre" (EEUU) y "Loveless" (Rusia).

Christopher Plummer aspira a una estatuilla como mejor actor de reparto por "Todo el dinero del mundo", y competirá con Hugh Grant, por "Paddington 2"; Sam Rockwell, por "Tres anuncios en las afueras"; Willem Dafoe, por "The Florida project", y Woody Harrelson, por "Tres anuncios en las afueras".

Kristin Scott Thomas aspira al Bafta a la mejor actriz de reparto con "The darkest hour", y competirá con Allison Janney, por "I, Tonya"; Laurie Metcalf, por "Lady Bird"; Lesley Manville, "Pantom Thread" y Octavia Spencer, por "La forma del agua".