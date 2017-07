La actriz y directora francesa Jeanne Moreau muere a los 89 años de edad

La actriz y directora Jeanne Moreau, considerada la gran dama del cine francés, murió hoy a los 89 años de edad, informaron los medios franceses.

La intérprete, que se puso bajo las órdenes de los mayores directores de la cinematografía francesa, como François Truffaut, Louis Malle o André Téchiné, fue hallada sin vida esta mañana en su domicilio parisino por su señora de la limpieza, indicó la revista "Closer".

Moreau, "la mejor actriz del mundo", según Orson Welles, y la primera mujer académica de Bellas Artes en la historia de Francia, fue abanderada de la "Nouvelle Vague" y musa igualmente de directores como Luis Buñuel, con quien trabajó en "Le journal d'une femme de chambre" ("Diario de una camarera").

"Esta tristeza no acabará nunca, pero la alegría de recordarla siempre estará con nosotros", dijo hoy en Twitter el organismo encargado de la promoción del cine francés en el extranjero, Unifrance.

La protagonista de "Jules et Jim" (1962) y de "La mariée était en noir" ("La novia vestía de negro") (1967), de Truffaut, cuenta con una amplia trayectoria entre cuyos filmes destacan también "La notte" ("La noche")(1962), de Antonioni, o "Moderato Cantabile" (1960), de Peter Brook, que le valió el premio a la mejor interpretación femenina en Cannes.

Nacida el 23 de enero de 1928, de padre francés y madre británica, debutó en el teatro en 1947 con "La terrasse de midi", presentada en el Festival de Aviñón.

Actriz políglota e internacional, que destacó también como cantante, fue premio César a la mejor actriz en 1992 por "La vieille qui marchait dans la mer" ("La vieja que caminaba por el mar"), de Laurent Heynemann, y presidenta del jurado de Cannes en 1975 y 1995.

Moreau presidió también el jurado de la Sección Oficial del 54 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en 2006, y deja una trayectoria cinematográfica compuesta por más de un centenar de filmes.

"Con ella desaparece una artista que encarnó el cine en su complejidad, su memoria, su exigencia", señaló hoy la Presidencia francesa, que la recordó como una mujer rebelde contra "el orden establecido y la rutina".

La también escenógrafa, directora de películas como "Lumière" (1976), estuvo casada con Jean-Louis Richard, padre de su hijo Jérôme, y posteriormente con William Friedkin, a los que se suman numerosas relaciones sentimentales.

"He seducido a muchos hombres. Siempre me incliné por hombres con talento. No tuve amantes por tenerlos", llegó a decir.