"The Trip to Spain", el viaje gastronómico de Winterbottom de norte a sur

El cineasta británico Michael Winterbottom combina en "The Trip to Spain" tres ingredientes, cultura, gastronomía y humor. Sus dos protagonistas los reparten a lo largo de una semana mientras recorren España de norte a sur.

Los actores Steve Coogan y Rob Brydon vuelven a repetir con Winterbottom en su tercer proyecto viajero, tras "The Trip" (2010), que los llevó al norte de Inglaterra, y "Viaje a Italia" (2014), con el que visitaron varias regiones de ese país.

Ficción y realidad se cruzan en este filme, con el que se ha clausurado la sección Culinary Cinema del 65 Festival de Cine de San Sebastián.

Los dos personajes, que se interpretan a ellos mismos, pero no del todo, inician su periplo en Cantabria y lo continúan por Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Andalucía, con descansos siempre en alojamientos exquisitos, como los paradores de Hondarribia, SOS del Rey Católico, Sigüenza y Cuenca.

Las conversaciones son el condimento esencial de cada una de sus comidas, en las que Coogan aprovecha para contar a su amigo algunos hechos relacionados con la historia de España. También para intercambiar bromas e ironías sobre sus vidas y sus profesiones

Se ríen de sí mismos e imitan a un buen puñado de famosos del mundo del cine y la música, como Mick Jagger y Marlon Brando, -especialmente hilarante es el momento dedicado a Roger Moore durante una comida en Granada-.

En este viaje, la guía de Coogan es el libro "As I Walked Out One Midsummer Morning", que su compatriota Laurie Lee escribió sobre su primer viaje a España en 1934, mientras que Brydon, más de Lonely Planet, se propone escribir críticas gastronómicas inspiradas en Sancho Panza.

Las referencias al Quijote y a Cervantes no faltan en esta "road movie" en todoterreno, en la que visitan restaurantes como el Txoko de Getaria, en Gipuzkoa, y el Nöla de Sigüenza, en Guadalajara.

Enrique Fleischmann, del primero, y Jorge Maestro, del segundo, también han tenido su participación en el certamen donostiarra, ya que fueron los encargados de preparar anoche una cena con algunos de los platos que aparecen en la película, en la que sus protagonistas saborean desde pulpo, vieiras y pimientos del cristal asados a la leña hasta arroz meloso con rabitos de ibérico y crema de ajo tostado.

A San Sebastián también se ha desplazado Winterbottom, que en la presentación de la película ante el público ha destacado el "placer y el honor" de volver a participar en un Festival que ha visitado tantas veces y del que en 2008 se fue con la Concha de Plata al mejor director por "Genova".