La película "Scary Mother" de Ana Urushadze, premiada en festival de Sarajevo

La película "Scary Mother", una producción de Georgia y Estonia dirigida por la georgiana Ana Urushadze, fue premiada como el mejor largometraje de la XXXIII edición del Festival de Cine de Sarajevo, que concluyó hoy en la capital de Bosnia-Herzegovina.

Urushadze, de 27 años, debutó con este filme, galardonado ahora con el "Corazón de Sarajevo", el principal premio del certamen (dotado de 16.000 euros), tras ser elegido por un jurado internacional dirigido por el cineasta mexicano Michel Franco.

Se trata de un drama protagonizado por una mujer, ama de casa de 50 años, que se ve forzada a elegir entre la vida familiar y su pasión, la escritura, que reprimió durante años.

El realizador estadounidense Oliver Stone, ganador de tres premios Óscar, y el actor británico John Cleese, uno de los miembros del grupo cómico Monty Python, recibieron el premio "Corazón de Honor de Sarajevo" por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico.

El certamen, que arrancó en 1995 cuando Sarajevo estaba bajo el asedio y bombardeo de las fuerzas serbobosnias, es hoy la mayor muestra cinematográfica de los Balcanes y abrió la edición de este año el pasado día 11 con la película "The Other Side of Hope", del finlandés Aki Kaurismaki.

Hasta hoy se han presentado 235 filmes de 54 países en 18 programas diferentes, cuatro de ellos de competición.

España estuvo representada con filmes como "Estiu 1993", de Carla Simón; el documental "Ciudades a contraluz", de Francesc Relea; "El adiós", un cortometraje de Clara Roquet; ; y el cortometraje "Tout le monde aime le bord de la mer", de Keina Espiñeira, una coproducción de España y Francia.

También se proyectaron "Chavela", de Catherine Gund y Daresha Kyi (España, Estados Unidos y México), así como el cortometraje "Yo no soy de aquí" (Chile, Dinamarca y Lituania) dirigida por Giedre Zickyte y Maite Alberdi.