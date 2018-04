Prince regresa a la pantalla grande con el concierto "Sign O'The Times"

El concierto "Sign O' The Times" del artista Prince se proyectará mañana en decenas de salas de cine de España con motivo del 30 aniversario del célebre recital y cuando se cumplen dos años de la muerte del cantante.

"Sign O' the times", documental producido por Lincoln Square Productions, se proyectará en 18 salas de Cinesa en Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla, Oviedo, Mataró, Murcia, Terrasa, Castellón y Valladolid y en las del Palacio de la Prensa de Gran Vía de Madrid

La proyección incluye, además del concierto, entrevistas inéditas con el cantante y con personajes relacionados con su vida como George Clinton y CeeLo, además de imágenes de sus últimos shows.

"U Got the Look", "Slow Love" o "Hot thing" son algunas de las canciones que los fans de Prince podrán escuchar de nuevo en un documental basado en el álbum que el artista editó en 1987 y que está considerado como su obra maestra, en la que mezcla estilos como funk, gospel, pop y rock.