Pou: "Debemos poder hacer oficio con dignidad, cuidado con la complacencia"

El actor Josep Maria Pou, Premio Gaudí de Honor, ha pronunciado hoy un emocionante discurso tras recoger el galardón de manos de la presidenta de la Academia del Cine Catalán, Isona Passola, con el que ha reivindicado su oficio, considerando que se debe ejercer con dignidad y alertando sobre la complacencia.

Emocionado, después de que la actriz Àngels Gonyalons haya cantado en el escenario junto a él la canción "Send in the clowns", la única que le hace llorar, y con el auditorio del Fórum de pie, ha aseverado que hoy no es fácil ser actor "porque un actor no es actor si no tiene trabajo".

"Se acostumbra a decir que es suficiente con tener talento. No es verdad. Tener talento es saber lo que quieres hacer, es el compromiso con tú mismo, la conciencia de lo que haces y la manera de hacerlo, y en este oficio nuestro hay mucho talento, lo que no hay es trabajo, falta convertir este talento en la chispa que lo encienda todo".

A la vez, ha subrayado que este "talento y este trabajo que necesitamos tienen un enemigo terrible, la complacencia".

Ha indicado que estos días ha leído y escuchado que "a pesar de los recortes, de la falta de presupuestos, de las condiciones precarias y tanta precariedad y miseria, somos tan cojonudos que hacemos un cine fantástico".

"Mentimos -ha proseguido-, hacemos un cine fantástico, pero debemos reclamar, exigir poderlo hacer con las condiciones necesarias, con el presupuesto adecuado, con los medios adecuados, somos profesionales, no aficionados voluntaristas".

Entre aplausos, Pou ha sostenido que el oficio de actor "es nuestra manera de ser y vivir, pero cuidado con la complacencia, con la benevolencia de mirarnos demasiado el ombligo" y ha agregado: "trabajo, nada más, trabajo, industria, el arte se da por descontado".

A su juicio, citando a Chéjov, "con las manos llenas de trabajo el actor podrá decir que es actor".

Josep Maria Pou también ha tenido palabras de agradecimiento para todos los que han trabajado con él a lo largo de casi cincuenta años (se cumplen en 2018) como Ventura Pons, y no ha olvidado a los espectadores, a los que, ha dicho, tiene un respeto tan grande que "son los primeros a los que considero al aceptar una propuesta de trabajo".

En su alocución no ha dejado pasar tampoco que hoy hay actores ya mayores que abrieron camino y que hoy no están en una buena situación económica y otros jóvenes que no tendrán la oportunidad de ganar nunca un "Gaudí" si no hay trabajo en el futuro.

La entrega del premio se ha complementado con un documental sobre la carrera artística de Josep Maria Pou en el cine, donde ha trabajado con directores como Ventura Pons, Carlos Saura o Fernando Colomo.

Pou ha recibido por unanimidad el Premio Gaudí de Honor 2017, máxima distinción del cine catalán, en reconocimiento a sus años de oficio tanto en los escenarios como en las pantallas.

Su nombre se suma a un listado de Premios Gaudí de Honor en el que se encuentran Jaime Camino (2009), Josep Maria Forn (2010), Jordi Dauder (2011), Pere Portabella (2012), Montserrat Carulla (2013), Julieta Serrano (2014), Ventura Pons (2015) y Rosa Maria Sardà (2016).