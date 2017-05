Penélope Cruz, que estrenará "Escobar", se declara "antidrogas total"

La actriz Penélope Cruz, que ha terminado recientemente el rodaje de la película "Escobar", se ha definido hoy, durante la presentación en Madrid de la firma de bolsos de la que es embajadora, como una "antidrogas total" y ha subrayado que no necesita "estar de acuerdo" con sus "personajes".

"Si tuviera que parecerme a mis personajes estaría o loca o muerta, no por todos, pero por muchos de ellos", precisa la actriz (Alcobendas, Madrid, 1974), que tampoco necesita que las personas a las que encarna con su trabajo le "gusten" o le "caigan bien". Basta, dice, con "comprenderles a fondo".

"Escobar", el largometraje que dirige el español Fernando León de Aranoa ("Los lunes al sol"), está basado en el libro de memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo, que mantuvo una relación amorosa con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar a mediados de los años 90.

Ambos, Vallejo y Escobar, serán Penélope Cruz y Javier Bardem (Las Palmas de Gran Canaria, 1969), pareja en la vida real y, de nuevo, en la gran pantalla -como ya hicieron en "Jamón, Jamón" (1992), de Bigas Luna-.

Ahora, los dos personajes a los que interpretan son, en palabras de la madrileña, "muy difíciles y muy intensos", pero trabajar junto a su marido ha sido otra "buena experiencia", en la que ha intentado "dar el máximo", como en "todos los rodajes".

"Creo que va a estar muy bien la película porque realmente refleja el horror de ese mundo", opina Cruz, para la que trabajar en la cinta ha sido positivo, a pesar de que "hay escenas que son tan duras" que rodarlas no fue fácil.

En las declaraciones de la protagonista femenina de "Escobar", tampoco han faltado elogios para León de Aranoa, "amigo" de la pareja, al que considera "una maravilla de director". "Fernando tiene una personalidad tan suave y tan fácil, que cada persona en ese equipo quería darle el cien por cien", añade.

Una de las mayores dificultades para ella ha sido aprender el acento colombiano, para lo que ha tenido que "trabajar mucho durante meses". "Es un acento que me encanta, pero es verdad que es muy duro y difícil de conseguir y, además, hay que cogerlo primero en español y trasladarlo al inglés", señala la intérprete.

Sin embargo, el principal reto que ha asumido con este trabajo es, según Cruz, encarnar en la ficción a una persona que aún vive y que es conocida porque, considera, "siempre esos personajes se viven con una presión y una responsabilidad diferente".

"No he conocido todavía a la actriz a la que interpreto, pero sabes que ella vive y que también va a ver esa película y me he volcado", comenta.

Lo mismo le sucede con el papel en el que está trabajando actualmente, el de la diseñadora de moda Donatella Versace (Regio de Calabria, Italia, 1955), para la tercera temporada de la serie estadounidense "American Crime Story", que estará centrada en el asesinato de Gianni Versace.

"Es muchísima responsabilidad porque, además la conozco y la conocemos todos. Es alguien a quien le tengo muchísimo cariño, aunque nos hemos visto en pocas ocasiones", recalca la ganadora de un Óscar, que también dice tener "una buena relación con la casa Versace desde hace mucho tiempo", a quienes "admira muchísimo".

Con "muchas ganas" ha cogido Cruz este papel que será el primero como protagonista en una serie, pero asegura que tiene "muchos nervios y que está "un poco asustada", ya que, cree, "no es un personaje fácil".