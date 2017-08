Paco Plaza, creador de REC, vuelve al terror sobrenatural con "Verónica"

Espíritus malignos, güijas y fenómenos paranormales en la España de extrarradio de los años 90 se combinan con el miedo a crecer y la confusión adolescente en "Verónica", el portentoso regreso al terror de Paco Plaza, uno de los creadores de la saga REC, que considera haber firmado su película "más personal".

"Verónica es lo más cercano a un alter ego que he tenido nunca", ha asegurado Plaza a Efe. "Yo tenía su edad más o menos en el año 91, era fan de Héroes del Silencio -banda sonora del filme-, jugaba a la güija con mis amigos y atravesaba bloques de ladrillo rojo con ropa tendida cuando iba al colegio".

Todo ese paisaje está plasmado en la película que paradójicamente surgió a partir de un encargo del productor y se inspira en hechos reales, el llamado Expediente Vallecas, el único supuesto caso de fenómenos paranormales que han quedado registrado en un informe policial.

En 1991 una joven falleció por causas desconocidas, según el parte médico, después de jugar a la güija con sus amigas.





"Babas"

Poco después, la Policía acudió al domicilio a petición de la familia y redactó un informe que describía una "situación de misterio y rareza", con armarios que se abrían de forma súbita y antinatural, fuertes ruidos inexplicables o la aparición súbita de manchas que se identifican como "babas".

"El caso Vallecas es único y sobrecogedor", apunta el director aunque rápidamente aclara que "Verónica", que supone el debut de la actriz Sandra Escacena, no es una reconstrucción literal del caso.

Más allá del terror, Plaza presenta una historia sobre el miedo a crecer, la soledad adolescente y la dificultad de comunicación con el mundo adulto, en un momento vital de "extrañeza".

"He hecho películas de zombis y de hombres lobo, pero el monstruo más aterrador es el adolescente", asegura. "El adolescente es un mutante que ve como su voz cambia, empieza a experimentar cosas físicas, le salen pelos o bultos y le resulta muy difícil reconocerse en el espejo".

"Esa manera de sentirse extraño y diferente es aterradora, empiezas a vislumbrar que has dejado atrás algo que no puedes recuperar, ese mundo infantil y de fantasía; y ese vértigo que produce mirar al espejo me parecía el terreno ideal para ambientar la película", explica el director.





Carlos Saura, una referencia

Para el papel de la madre, una mujer sin tiempo para sus cuatro hijos, que se pasa la vida trabajando en un bar, Plaza ha recurrido a Ana Torrent, una elección cargada de simbolismo ya que la película "Cría Cuervos" (1975) de Carlos Saura ha sido una referencia clave para él.

"Cría Cuervos' es una película mítica para Paco", dice Torrent, que tenía 7 años cuando la rodó. "Al igual que 'Verónica', habla de la soledad, de las preguntas sin respuesta, de los niños perdidos en el mundo de los adultos, aunque en este caso se trata de una niña de 15 años", precisa la actriz.

Para Escacena, que no para de recibir elogios por su interpretación, debutar con Plaza ha sido una suerte, ya que se confiesa una gran admiradora del género. Además, la joven actriz supera airosa el reto de trabajar con niños, los también debutantes Bruna González, Claudia Placer e Iván Chavero.

"Antes de empezar a rodar estábamos todos juntos y jugábamos para crear una conexión. Lo hacen muy bien, aunque algunas escenas eran difíciles para ellos porque no sabían bien qué estaban haciendo", describe Escacena.

"Verónica", una producción de Apaches Films y TVE, llega a los cines este viernes y en septiembre tendrá su estreno internacional en el Festival de Toronto.