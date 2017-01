Muere Mary Tyler Moore, la leyenda de la comedia en televisión

La actriz televisiva Mary Tyler Moore, muy popular por su trabajo en la pequeña pantalla en "The Dick Van Dyke Show" y "The Mary Tyler Moore Show", falleció a los 80 años en un hospital de Connecticut, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

"Mary Tyler Moore murió hoy a los 80 años en compañía de sus amigos y su querido esposo por más de 33 años, el doctor Robert Levine", señaló la representante de la actriz Mara Buxman.













Considerada como una leyenda de la televisión estadounidense, Mary Tyler Moore destacó como actriz cómica y entre sus logros profesionales figura también la nominación al Óscar que obtuvo por su papel de actriz protagonista en "Ordinary People" (1980).

Ella, la icónica Tyler Moore, fue quien dio paso en televisión a las actrices cómicas que vinieron después: "Cambió el mundo para todas las mujeres", recordaba Degeneres en Twitter. Como cantaba la cabecera de su serie: "Encendía el mundo con su sonrisa".





Mary Tyler Moore changed the world for all women. I send my love to her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 25 de enero de 2017



Moore obtuvo a lo largo de su carrera profesional tres Globos de Oro, un Tony y siete premios Emmy.

Según la ha definido The New York Times, Moore protagonizó uno de los shows más populares de la televisión de EEUU y ayudó a definir una nueva visión de la mujer, encarnó a la mujer moderna".

Entre sus películas se encuentran X-15 de Richard Donner, con la que se estrenó en el cine, Millie, una chica moderna (George Roy Hill, 1967), Qué hermosa es la vida (George Seaton, 1968), Seis semanas (Tony Bill, 1982), Don't Just Stand There! y Flirteando con el desastre (David O. Russell, 1996). Hasta hizo de monja en el film de Elvis Cambio de Hábito (William A. Graham, 1969).