Méndez Esparza y De Oliveira, presencia española en el Festival de Tokio

Los directores españoles Antonio Méndez Esparza y Guillermo de Oliveira participarán en el Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) que comienza el próximo 25 de octubre, y que este año celebra su 30 aniversario.

La muestra, que se inaugurará con la cinta japonesa "Fullmetal Alchemist", de Fumihiko Sori, basada en un famoso manga del mismo nombre, cuenta en esta edición con más de 1.000 títulos, quince de los cuales se presentan a la competición internacional, anunció hoy la organización.

El TIFF contará con la presencia del ex vicepresidente estadounidense y activista medioambiental Al Gore, encargado de clausurar el certamen con el documental "Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca" (An Inconvenient Sequel: Truth or Power), que llega a Tokio tras su estreno en el Festival de Sundance.

Dentro de la sección World Focus, y fuera de competición, el director Antonio Méndez Esparza presentará la cinta "La vida y nada más" ("Life and Nothing More"), una coproducción entre España y Estados Unidos, rodada en inglés y que cuenta la vida de una madre y sus dos hijos en Florida, en un duro ambiente de desigualdades sociales.

En la misma sección, se podrá ver el documental "Sad Hill Unearthed" en el que Guillermo de Oliveira relata los esfuerzos de un grupo de fans por recuperar el cementerio de Burgos en el que transcurren los minutos finales de la película "El bueno, el feo y el malo".

La organización anunció hoy que el premio Samurai 2017, que lleva cuatro años reconociendo la labor de cineastas veteranos, recaerá en el compositor japonés Ryuichi Sakamato, responsable de bandas sonoras como "The Last Emperor" (El último emperador), "The Revenant" (El Renacido) o "Tacones Lejanos".

La edición número 30 del festival contará además con un ciclo dedicado al director estadounidense Steven Soderbergh, que incluirá la proyección de su última película "Logan Lucky" (La suerte de Logan), protagonizada por Channing Tatum y Daniel Craig.

El jurado de la competición internacional, presidido este año por el actor y director estadounidense Tommy Lee Jones, anunciará el palmarés oficial el día de clausura, el próximo 3 de noviembre.

Entre el jurado de la otra sección a competición, Asian Features, se encuentra el director del Festival de San Sebastián (Zinemaldia), José Luis Rebordino.