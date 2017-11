Manuel García Rulfo se codea con la elite de Hollywood en el Orient Express

Manuel García Rulfo se codea con la elite de Hollywood en "Murder on the Orient Express", cinta donde comparte escenas con Johnny Depp, Judi Dench, Penélope Cruz y Michelle Pfeiffer, entre otros, una experiencia que resultó "emocionante" para el actor mexicano.

"Fue emocionante trabajar con todos ellos, pero he seguido especialmente la carrera de Judi Dench. No hay nadie mejor que ella. Me considero fan total de su trabajo", indicó Rulfo en una entrevista con Efe sobre esta nueva adaptación de la célebre novela de Agatha Christie "Asesinato en el Orient Express".

El elenco lo completan Kenneth Branagh, Willem Dafoe, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Daisy Ridley y Olivia Colman.

"Compartir escenas con todos ellos es un sueño hecho realidad. Son artistas que me han llevado a dedicarme a esto. Pero compartir tiempo con Dench fue especial. Me volví más fan aún por su calidad humana. En el set, se sentía el peso que tiene. Todos nos dirigíamos a ella con gran cariño y respeto", dijo sobre la ganadora del Óscar por "Shakespeare in Love" (1998).

Rulfo desveló que Penélope Cruz trajo un juego de mesa, llamado "Ultimate Werewolf", con el que el reparto se divertía en los fines de semana durante las pausas del rodaje. A esas partidas se unió también Javier Bardem, el marido de Cruz, de visita en el plató.

"Había que adivinar quién era el asesino y nos lo pasamos en grande", comentó.

En la película, de estreno este viernes, Rulfo interpreta a Biniamino Márquez, un hombre de negocios de origen cubano aunque naturalizado estadounidense que posee varios concesionarios de automóviles y que es uno de los sospechosos en la investigación del asesinato sobre el que gira la trama del filme.

"Me invitaron a formar parte del reparto y me emocionó que Kenneth Branagh fuera el director. Es alguien que me gusta mucho también como actor. Cada vez que leía el guión, sentía una gran conexión con el personaje, pero a la vez era un reto, porque es muy diferente a todo lo que he hecho antes", reconoció.

Rulfo confiesa ser mucho más reservado que su personaje, a quien le gusta llamar la atención con su personalidad.

"Él es muy orgulloso, muy latino, sonriente y amigable, con un tono de voz fuerte. La imagen que me vino a la mente mientras leía el guión era el del cangrejo Sebastian, de 'The Little Mermaid'. Creo que a Agatha Christie le daría algo si lo supiera", señaló entre risas.

"Es una imagen que procede de un lugar muy puro. Me basé en ello, le gustó a Kenneth y ahí le dimos", indicó el intérprete, quien considera muy acertadas las connotaciones racistas por las que ha apostado Branagh en la historia.

"En esta industria, actores, directores, guionistas... todos tenemos una responsabilidad. Si el racismo hoy en día se sigue apreciando en la sociedad, en aquel entonces debía ser terrible. Hay que alzar la voz y comenzar una conversación con el espectador", valoró Rulfo.

"Murder on the Orient Express" se suma a adaptaciones previas de la obra de Christie, aunque la más famosa es la de 1974, dirigida por Sidney Lumet y protagonizada por Albert Finney, Lauren Bacall e Ingrid Bergman.

"Estas historias nunca mueren. Es como leer el 'Hamlet' de Shakespeare. Tocan temas y emociones universales, como el amor, los celos, la lealtad, la venganza... Nos identificamos en esas situaciones. El espectador quiere comprobar la visión del director y cómo los personajes cobran nueva vida", señaló el actor.

Para Rulfo, además, en este caso la propuesta de Branagh se apoya en un diseño de producción y una fotografía "impresionantes".

El de Jalisco está viviendo un momento profesional magnífico. Tras su aparición en "The Magnificent Seven" el año pasado, en unos meses también aparecerá en "Soldado", la secuela de "Sicario".

"Estoy contento y agradecido. Hay que seguir dándole, no hay otra", señaló satisfecho.

En el futuro también le esperan "Widows", de Steve McQueen, y la cinta de terror "Mary", junto a Gary Oldman. Además, actualmente está rodando la segunda temporada de la serie "Goliath", con Billy Bob Thornton.

Antonio Martín Guirado