Leonardo Sbaraglia: La cultura no puede verse solamente como un negocio

El actor argentino Leonardo Sbaraglia considera que la cultura "no puede verse solamente como un negocio" y por ello ve clave que los gobiernos la apoyen, "la defiendan y creen las condiciones necesarias para engrosarla".

En Argentina "estamos con la misma lucha que en España", que pasa por "que no se reduzca el rol del Estado en la creación de cultura" porque, según señala en una entrevista con la Agencia EFE, "si no hay vanguardia, experimentación y apoyo del Estado, no se crece".

Sbaraglia (Buenos Aires, 1970) rueda estos días en Valencia "El desentierro", un "thriller" (película de suspense) que supone el debut en la dirección del valenciano Nacho Ruipérez y donde el actor argentino, ganador de un Goya al acto revelación en 2001 por "Intacto", comparte protagonismo con Michel Noher, Jan Cornet, Ana Torrent y Cristina Perales.

En "El desentierro", que finalizará su rodaje -íntegro en localizaciones naturales y urbanas de la Comunitat Valenciana- el próximo mes de diciembre, Sbaraglia da vida a Pau, un "espíritu libre", como él mismo lo define, "un rocker, un hombre muy carismático y enérgico, pero al que la vida le pasa factura".

El actor de "Plata quemada", "Relatos salvajes" y "En la ciudad sin límites" ve "importante" que la producción en la que se ha embarcado sea casi íntegramente valenciana -director, productores y guionistas-, "para que no esté todo centralizado", apunta.

En su opinión, este tipo de proyectos "son importantes para fomentar la diversidad cultural y las identidades".

En "El desentierro" se habla, según el actor argentino, de "la recuperación de la memoria y de la identidad, de volver a encontrarse con historias pasadas".

Sobre la cultura cinematográfica en su país, valora que en los últimos dieciocho años "ha crecido muchísimo" gracias a la creación de escuelas de cine, a los cambios digitales, que permiten realizar una película con menos presupuesto, y a la creación en 1995 del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Tras las elecciones legislativas argentinas del pasado octubre, donde venció el partido que encabeza Mauricio Macri, Sbaraglia lamenta que "este nuevo gobierno tiene unas políticas que tienen más que ver con el mercado que con la cultura".

A su juicio, "todos los grandes crecimientos culturales inevitablemente han ido de forma paralela el negocio y el mercado" y añade que se prevé que este gobierno "retire presupuesto y le quite valor al INCAA", a pesar de que "ha dado gran diversidad al cine argentino".

"Espero que se siga manteniendo", porque "si se eliminan algunos decretos relativos al cine, gran parte de la producción argentina estará en peligro", augura.

Concretamente, "los proyectos de bajo presupuesto tendrían muchos problemas" y estos, según Sbaraglia, "son los que más reconocimiento le dan a la industria cinematográfica argentina", así como "identidad y prestigio".

También lamenta que "los que tienen mucho quieren más poder y conseguirlo de donde sea, en este caso de la cultura".

En relación a su carrera como actor, confiesa que a lo largo de su trayectoria en el séptimo arte hay una "especie de línea vertebral", una serie de proyectos que "más le han marcado" y le han ido "modificando", como "El concursante", "En la ciudad sin limites", "Aire libre", "Relatos salvajes" y "El otro hermano".

"Sobre todo me han hecho muy feliz, y me han transformado, los proyectos realizados en los últimos tres o cuatro años", reconoce.