"La La Land" empata el récord histórico de nominaciones al Óscar, con 14

El musical "La La Land" se erigió hoy en la gran favorita para la 89 edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, empatando así la cifra récord obtenida previamente por "Eva al desnudo" (1950) y "Titanic" (1997).

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor canción original (por "Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars") y mejor banda sonora.

También compite en las categorías de mejor diseño de producción, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor guion original.

"La La Land", "Moonlight", "Manchester frente al mar", "La llegada", "Fences", "Figuras ocultas", "Lion", "Fences", "Comanchería" y "Hasta el último hombre" son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar.

"La La Land" cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, quienes se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños.