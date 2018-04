Joseph Fiennes: "Es hora de que los hombres nos callemos y escuchemos"

Fue el Shakespeare de "Shakespeaere in love" o el comisario de "Enemigo a las puertas", pero en los últimos años ha sido la televisión la que ha brindado papeles más golosos a Joseph Fiennes, como el comandante Fred de "El cuento de la criada", cuya segunda temporada alcanzará "nuevos niveles de horror".

"Habrá nuevos personajes y excitantes líneas argumentales, pero el corazón de la segunda temporada reside en el viaje de resistencia y supervivencia de Offred (Elizabeth Moss), llevado a nuevos niveles de horror", ha señalado Fiennes en una entrevista con Efe.

Sexto de seis hermanos -aunque tiene un gemelo- de una familia de artistas, Fiennes se considera "feminista" por educación. "Los hombres ya hemos hablado mucho. Es hora de que nos callemos y escuchemos la conversación", ha asegurado.

La serie, basada en la novela homónima de Margaret Atwood, plantea un futuro en el que EE.UU. es gobernado por un régimen teocrático y puritano que despoja a las mujeres de sus derechos y les obliga a poner su cuerpo y sus ovarios a disposición del "Estado".

La acogida el año pasado fue excepcional; aclamada por público y crítica, fue también una de las triunfadoras en los Globos de Oro.

"Cualquiera que haya leído el libro puede ver paralelismos con el mundo real, tanto hoy como hace 34 años. Desde el principio de los tiempos ha habido regímenes fundamentalistas, leyes patriarcales y teocracias", indica Fiennes.

Dicho esto, precisa que "ha llegado en un momento especialmente relevante en el que el Gobierno de EE.UU., dirigido por hombres blancos mayoritariamente, ha propuesto leyes que atentan contra la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo".

Sostiene Fiennes que, como hombre de su tiempo, casado y con dos hijas, el actual rebrote feminista, dentro y fuera de la industria del cine, le interesa especialmente y ve muy positivo el movimiento 'Time's up' que ha surgido en Hollywood para lograr la paridad.

"Es una época importante para mi desde el punto de vista personal, político y artístico", subraya. Hijo de la pintora y escritora Jennifer Lash, dice haber crecido viendo los efectos de la desigualdad en su carrera.

"No quiero eso para mis hijas. No me sé de memoria las estadísticas, pero estamos al menos a 15 años de lograr la paridad real, aunque si eres negra o hispana podemos hablar de 200 años, es algo que realmente da miedo", afirma.

En "El cuento de la criada", el hermano de Ralph Fiennes da vida al comandante Fred, un hombre poderoso, del régimen, a quien le asignan a Offred como criada y esclava sexual.

"No puedo ver a mi personaje como malvado, es un tipo impulsado por la voluntad de restaurar la moral decadente, pero el poder tiene efectos corrosivos", opina. "Para mí fue lo más fascinante de esta historia, creo que contiene un discurso brillante sobre el fundamentalismo y los efectos corrosivos del poder".

La segunda temporada, que se estrena el 25 de abril en HBO España, se independiza del libro, aunque Atwood sigue vinculada a la serie como productora ejecutiva. "Lo que más me gusta es que precisamente por apartarse libro nadie tiene idea de lo que puede pasar, es excitante, hay tensión para el espectador", opina el actor.

Además de advertir sobre el peligro del autoritarismo, la serie contiene una lectura medioambiental que se acentuará en la segunda temporada, según Fiennes.

"En la segunda temporada vamos a un lugar que se menciona en el libro, las colonias, donde las mujeres criminales son enviadas para limpiar residuos tóxicos, una especie de campo de concentración en el que se ven muy claramente los efectos devastadores de la polución", señala.