Cine

http://www.teinteresa.es/cine/Javier-Bardem-premios-terreno-personal_0_1983402307.html

Javier Bardem: "No me tomo los premios en el terreno personal"

Javier Bardem, ganador del Óscar por "No es país para viejos" (2008), es candidato a los Premios Platino por su papel en "Loving Pablo": "No me tomo los premios en el terreno personal, me hace ilusión estar nominado, pero no considero que mi trabajo sea mejor que el de otro", dice en una entrevista con EFE.