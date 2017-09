Jane Fonda y Robert Redford, dos estrellas emocionadas en la Mostra

Jane Fonda y Robert Redford recibieron hoy emocionados el León de Oro de honor de la Mostra de Venecia por dos grandes carreras cinematográficas pero también por ser "emblemas de un cine libre, apasionado y vital" en una gala que les regaló una tremenda ovación de más de cinco minutos.

Todo el auditorio de la Sala Grande del Palacio del cine de Venecia se puso en pie para recibir a estos dos veteranos actores que pese a su experiencia se mostraron sorprendidos por la acogida.

Tras recibir los Leones de Oro de manos del presidente de la Biennale, Paolo Barata, la actriz aseguró estar muy emocionada.

"Esto significa mucho para mí, recibir este increíble honor y recibirlo con Robert Redford a quien admiro tanto como actor, director y como ser humano, y en Venecia, una ciudad que me encanta, esto significa el mundo para mí", afirmó al borde de las lágrimas.

Y recordó que la última vez que estuvo en el Festival de Venecia fue hace "cinquanta anni" y en aquel momento no se imaginó ni por un segundo que hoy estaría en esta ciudad recibiendo el León de Oro.

"Este es un premio a toda una carrera y yo siento que apenas estoy comenzando", dijo la actriz, de 79 años, provocando las risas de los asistentes.

Otra ovación y Redford preguntó: "¿puedo?", a lo que su compañera respondió: "es tu turno", antes de dirigirse a la audiencia para añadir: "siempre le digo lo que tiene que hacer".

Complicidad y amistad en la pareja de actores que se conoció a comienzos de los sesenta en los estudios Paramount, una relación que quiso destacar Redford.

"Para mí, ser actor siempre ha sido cómo subir montañas, si subes y llegas arriba ya lo has conseguido todo, pero a mí me gusta la idea de subirlas. Al final todo es una cuestión de trabajo y es lo que me gusta".

"Más -agregó- cuando encuentras a alguien como Jane con quien estás en total sintonía", algo que no pasa muy a menudo.

Y no solo por el buen entendimiento a la hora de trabajar sino porque, afirmó, "compartimos los mismos objetivos en la vida".

También destacó que para él es muy especial recibir este premio en Italia, un país en el que vivió entre los 18 y los 20 años, cuando quería ser artista, antes de llegar a la actuación.

Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Florencia y ese tiempo tuvo un gran impacto para él.

"Para mí, estar con Jane, con este premio y regresar a Italia en estas circunstancias tan especiales, es increíble", agregó.

Una entrega de los premios que había estado precedida por la proyección de un montaje de las cuatro películas que han hecho juntos -"The Chase" (1966), "Barefoot in the Park" (1967), "The Electric Horseman" (1977) y "Souls at Night" (estrenada hoy en Venecia)-.

Y de las elogiosas palabras que les dedicó el director de la Mostra, Alberto Barbera.

"Son un punto de referencia para varias generaciones", dijo Barbera, que destacó no solo su faceta cinematográfica y su inmenso talento, sino su compromiso social y político, que les ha llevado a "imponer propia visión del mundo".

Jane Fonda es el "triunfo de una intérprete contundente y orgullosa", que ha mostrado una "incesante capacidad de reinventarse mientras se mantenía fiel a sí misma".

De Redford destacó su labor como fundador de "ese genial laboratorio cinematográfico llamado Sundance" y el hecho de ser el símbolo de "50 años de historia americana con una combinación de rigor, inteligencia y gracia, que es insuperable".