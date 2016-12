"Harry Potter" se podrá ver con música en directo por primera vez en Madrid

La primera película de la saga del joven mago "Harry Potter y la piedra filosofal" se podrá ver con música en directo por primera vez en Madrid los días 3 y 4 de enero, en un evento en el que la Orquesta Clásica Santa Cecilia interpretará la banda sonora compuesta por John Williams.

Con motivo del vigésimo aniversario del lanzamiento del primer libro de Harry Potter, el WiZink Center-Palacio de los Deportes acogerá el estreno en España de este concierto producido por CineConcerts y Warner Bros dentro de la gira Harry Potter Film Concert Series, informan hoy en una nota los organizadores.

Los más de cien músicos de la Orquesta Clásica Santa Cecilia interpretarán en vivo la banda sonora de la película mientras los espectadores reviven las aventuras de la escuela Hogwarts en una pantalla gigante de alta definición.

La música, creada por el ganador de cinco Oscar John Williams, transportará así al público al mundo de Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley en su primer año en el colegio de magia y hechicería más famoso de la literatura.

Este proyecto se suma a los que ya ha hecho CineConcerts, fundada por el director de orquesta Justin Freer, con las bandas sonoras de "Gladiator", "El Padrino", "It's a Wonderful Life", "DreamWorks Animation In Concert", "Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour" y "Breakfast at Tiffany's".