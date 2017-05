Haneke buscará hacer historia en Cannes y llevarse la tercera Palma de oro

El austríaco Michael Haneke buscará en la 70 edición del Festival de Cannes hacer historia y ser el único director en obtener tres veces la prestigiosa Palma de Oro, pero para ello tendrá que vencer a cineastas como Todd Haynes, Michel Hazanavicius o Sofia Coppola.

Además de convencer a un jurado presidido por el español Pedro Almodóvar y que cuenta con la realizadora alemana Maren Ade, el italiano Paolo Sorrentino o los intérpretes Jessica Chastain o Will Smith entre sus integrantes.

En cuatro días, el miércoles 17, se abrirá una nueva edición del festival de cine por excelencia, el que mejor equilibra cine de autor con grandes producciones hollywoodienses, todo ello aderezado con el glamur de su alfombra roja.

Pero en lo que se refiere a la Palma de Oro, el ansiado premio que cada año corona a la mejor película de la competición oficial, los criterios de Cannes se restringen a lo puramente cinematográfico, como demuestra que de los 19 seleccionados este año, Haneke sea el que más expectativas ha levantado.

Compite con "Happy End", un drama familiar con la crisis de refugiados de fondo, protagonizada por Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz o Toby Jones.

A sus 75 años, el realizador austríaco podría ser el primero en llegar a las tres Palmas de Oro. Tiene dos -por "La cinta blanca" (2009) y "Amour" (2012)-, algo que en toda la historia de Cannes solo han logrado nueve realizadores.

Y este año, Haneke podría superar a Bille August, Francis Ford Coppola, Luc y Jean-Pierre Dardenne, Shohei Imamura, Emir Kusturica, Ken Loach y Alf Sjöberg, los miembros de este selecto club.

Junto a Haneke, lucharán por la Palma 18 cineastas que aún no la han conseguido, aunque muchos de ellos son nombres habituales de Cannes.

Es el caso del estadounidense Todd Haynes, que con "Carol" hace dos años se acercó a una Palma de Oro que busca de nuevo con "Wonderstruck", con Julianne Moore y Michelle Williams.

El francés Michel Hazanavicius tampoco ganó la Palma de Oro con "The Artist", película que arrasó en los Óscar -ganó 5, incluido el de mejor filme-, y este año lo volverá a intentar con "Le redoutable", sobre la vida amorosa de Jean-Luc Godard.

Otro de los grandes nombres de la competición de esta edición es el de una de las mujeres en liza, Sofia Coppola, que llega con "The Beguiled" ("La seducción"), un drama de época protagonizado por Elle Fanning, Kirsten Dunst y Nicole Kidman.

Así como el alemán de origen turco Fatih Akin, que consiguió el premio a mejor guión en Cannes hace 10 años con "Al otro lado", y que ahora vuelve a la competición con "Aus dem nichts" ("In the Fade"), un thriller encabezado por Diane Kruger.

Un cine intenso y muy diferente del que propone el griego Yorgos Lanthimos, que mezcla con habilidad historias que rallan el surrealismo o la ciencia ficción desde una estética muy realista. "The Killinf of a sacred Deer", en la que repite con Colin Farrell, acompañado por Nicole Kidman, es su apuesta de este año.

La japonesa Naomi Kawase, con "Hikari"; el ucraniano Sergei Loznitsa, con "A gentle creature"; el ruso Andrey Zvyagintsev, con "Nelyubov"; el húngaro Kornél Mondruczó, con "Jupiters Moon"; el sueco Ruben Östlund, con "The Square"; el surcoreano Hong Sansoo, con "Geu-Hu" o la británica Lynn Ramsay, con "You were never really here" son otros de los cineastas en liza en la competición oficial.

Robin Campillo, con "120 battements par minute"; Jacques Doillon, con "Rodin", y François Ozon, con "L'amant double", completan la lista francesa de aspirantes a obtener la Palma, y los hermanos Safdie con "Good Time" y Noah Baumbach con "The Meyrowitz stories", la norteamericana.

Baumbach y el surcoreano Bong Joon-Ho, que compite con "Okja", han sido los protagonistas involuntarios de una polémica, la que ha generado el hecho de que la plataforma Netflix haya producido dos películas de la competición destinadas a priori solo a la televisión.

Tanto que Cannes ha cambiado las normas y el año próximo, quien quiera competir, tendrá que estrenar su película en salas, aunque solo de Francia.

Pero Cannes no vive de espaldas al mundo y el crecimiento del nivel de la ficción televisiva le ha hecho incluir dos producciones: "Top of the Lake", dirigida por Jane Campion -única mujer que ha ganado la Palma de Oro- y, sobre todo, la proyección de los dos primeros capítulos de la esperadísima continuación de "Twin Peaks", de David Lynch.

Dos estrenos que forman parte de los eventos especiales por el 70 aniversario de Cannes junto al debut de Kristen Stewart como realizadora del corto "Come Swim".

Y otras citas imprescindibles del festival: un proyecto artístico del mexicano Alejandro González Iñárritu, lo nuevo de Roman Polanski o Claude Lanzmann, un documental firmado por la veterana actriz Vanessa Redgrave o un trabajo póstumo de Abbas Kiarostami. Cine en todas las versiones hasta el 28 de mayo.

Alicia García de Francisco