El uruguayo Gustavo Hernández rueda en Canarias "No dormirás" con Belén Rueda

El director de cine uruguayo Gustavo Hernández ha valorado hoy el talento de los actores españoles, que ha podido constatar en su primera experiencia con ellos durante el rodaje del film "No dormirás", que lleva a cabo actualmente en Gran Canaria con Belén Rueda como protagonista.

Dirigir a Belén Rueda "es una experiencia increíble, la verdad", ha afirmado Gustavo Hernández en una pausa entre escena y escena en la que ha hablado con periodistas sobre su nueva película, que tiene programado estrenar en los primeros meses de 2018, según ha avanzado.

Tras subrayar que tanto él como todos los miembros del equipo de esta coproducción española, argentina y uruguaya están "trabajando de una manera muy honesta" en el proyecto, desarrollado en escenarios de Buenos Aires y Gran Canaria, el cineasta ha valorado especialmente la labor de los artistas que están a sus órdenes, porque "todo el equipo de actores es excepcional", ha asegurado.

Y ha destacado su satisfacción por la oportunidad de contar en el reparto con Belén Rueda y Natalia de Molina, en la que es la primera ocasión en que trabaja con actores españoles, pues hasta ahora, según ha precisado, no lo había hecho "nunca".

Una y otra "están dando su experiencia, su talento", ha expuesto Gustavo Hernández, quien ha alabado, en todo caso, la posibilidad de tener en su equipo, "particularmente, a Belén Rueda".

El cineasta uruguayo conocía a Rueda "de algunas películas como 'El orfanato', por ejemplo", que le "encantaron y que son, un poco, un faro" que guía el rodaje de "No dormirás", ha argumentado.

"De hecho, cuando escribimos el guión, escribimos pensando en Belén Rueda" pese a no saber si sería posible que finalmente fuera la protagonista de la historia, y al conseguir que fuera así, "no podíamos creerlo", ha rememorado. Además, "humanamente es brillante y es una gran compañera", ha apostillado.

La presencia de Belén Rueda es precisamente una de las bazas que Hernández espera que ayuden a conseguir el éxito de esta película, que narra una historia de suspense originada por una situación límite que provoca la directora de un grupo de teatro de vanguardia, interpretada por la española, al obligar a sus actores a permanecer sin dormir para que sus representaciones sean más realistas.

Ya que los personajes, "después de más de 120 horas sin dormir, de esa vigilia extrema, explotan, y empezamos a ver que la realidad, a veces, se confunde con otras facetas, o un mundo un poco más oculto", ha anticipado.

El director uruguayo ha hecho estas declaraciones a las puertas de un centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria donde se han habilitado unas instalaciones de un sótano actualmente en desuso para recrear un museo.

Esa es solo una de las localizaciones escogidas para el rodaje de la película en la isla, que, en todo caso, no aparecerá como tal en el relato de "No dormirás" porque la historia se desarrolla en Argentina, según ha aclarado la empresa local Macaronesia Films, que da soporte en Gran Canaria a los productores de "No dormirás".