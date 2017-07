Al Gore: "EE.UU. tiene un partido afiliado a las idioteces" sobre el clima

Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos y adalid de la lucha contra el cambio climático, dijo en una entrevista con Efe que "resulta extraño que Estados Unidos sea el único país del mundo con un partido conservador afiliado a idioteces demostrables" en esa materia.

"En mi estado natal de Tennessee hay un dicho: si ves una tortuga sobre un poste, deberías saber que no llegó allí por sí misma. El hecho de que haya tanta gente que no cree en el cambio climático no ocurre porque sí", afirmó Gore, que estrena este fin de semana el documental "An Inconvenient Sequel: Truth to Power".

Se trata de la secuela de "Una verdad incómoda", obra ganadora del Óscar al mejor documental en 2006.

Para el político, los mayores contaminadores de carbono del mundo han adoptado el mismo camino que diseñaron las tabacaleras años atrás cuando hicieron frente a los consejos médicos sobre los riesgos de los cigarrillos para la salud.

"Las tabacaleras contrataron a actores haciéndose pasar por médicos y los pusieron en anuncios para tranquilizar a la gente y cargar contra los científicos mientras millones de personas mueren de cáncer cada año. Ahora, los contaminadores han contratado a las mismas empresas de relaciones públicas", indicó Gore.

"Es algo completamente inmoral y falto de ética, pero consigue su efecto. Hay mucha gente vulnerable en ese cínico negocio, gente afectada por la globalización que se siente abandonada, especialmente aquellos con salarios bajos. Muchos no creen en los expertos. Eso les hace estar listos para la manipulación de los demagogos. Y Donald Trump lo es", declaró el vicepresidente del demócrata Bill Clinton entre 1993 y 2001.

De hecho, "An Inconveniente Sequel" narra, a través de los ojos de Gore, algunas de las consecuencias de la polémica decisión del presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, de retirar al país del Acuerdo de París contra el cambio climático.

"Me había convencido, durante las conversaciones que mantuve con él tras las elecciones y después de llegar a la Casa Blanca, de que tal vez no lo haría, pero estaba equivocado", reconoció Gore.

"Me preocupaba que otros países usaran esa decisión como excusa para salirse del Acuerdo, pero por suerte lo que hicieron fue redoblar su compromiso. En Estados Unidos, los gobernadores, alcaldes y líderes empresariales han dado un paso adelante y han asegurado que estamos con París y que cumplirán con sus obligaciones", manifestó.

Los directores del documental, Bonni Cohen y Jon Shenk, decidieron desde el primer momento que esperarían a conocer la identidad del nuevo presidente del país y cuáles iban a ser sus políticas medioambientales para incluir todo ello en la historia.

"Fue una sorpresa predecible. Pero por cada acción hay una reacción similar y opuesta, como la realizada recientemente por el gobernador de California", dijo Gore en alusión a la firma de la ley AB398 que fortalece y extiende el programa "Cap-and-Trade" por diez años más para asegurar que California cumple sus metas de reducción de emisiones de gases contaminantes hasta 2030.

"An Inconvenient Truth" abrió los ojos y sacudió las conciencias de millones de espectadores. Ahora, esta continuación aspira a explicar los grandes cambios que se han producido en la Tierra durante esta década.

"La crisis climática es aún peor. Los sucesos extremos cada vez son más frecuentes y destructivos, como la sequía y los incendios en España, e incluso las inundaciones que ha habido en zonas del país. Pero tenemos las soluciones en nuestras manos", aseveró el político.

"La energía solar y eólica cada vez es más barata que la de los combustibles fósiles. Quiero llevar un mensaje de esperanza y también recordar a la gente que debemos hacer más para solventar esta crisis", indicó.

Gore sueña con que se tome como ejemplo a la ciudad de Georgetown (Texas), un área republicana del país que, motivada por razones económicas, funciona al 100 por cien con energías renovables.

"¿Por qué Trump no presta atención a eso? El escritor Upton Sinclair decía: 'Es difícil que un hombre entienda algo si su sueldo depende de no comprenderlo'. Ha recibido muchas contribuciones de grandes empresas contaminadoras y 'lobbies' (grupos de presión), así que no está interesado", finalizó.

Antonio Martín Guirado