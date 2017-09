Glenn Close, Jonathan Pryce y Richard Gere en los estrenos del TIFF

En su recta final, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) programó hoy el estreno de la producción "The Wife", con Glenn Close y Jonathan Pryce, la comedia negra "Three Christs", con Richard Gere y Peter Dinklage, así como el film español "El secreto de Marrowbone".

El TIFF, que comenzó el 7 de septiembre, tiene previsto terminar su 42 edición el próximo domingo, tras proyectar de 255 largometrajes y 84 cortos de 74 países.

De esta selección, 26 son filmes procedentes de España y Latinoamérica, la mayor representación del cine en español en la historia del festival a pesar de que este año, el TIFF ha reducido un 20 % el número de películas a proyectar.

Hoy, las dos películas a estrenar en el programa de Galas, que tiene reservado la principal alfombra roja del día, son "The Wife" y "Three Christs".

La primera es una coproducción entre el Reino Unido y Suecia que está dirigida por Björn Runge e interpretada por Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater y Max Irons en sus principales papeles.

El film es una adaptación de la novela de Meg Wolitzer del mismo título y narra el viaje de Joan (interpretada por Close), la esposa de un Premio Nobel de Literatura, Joe Castleman (Pryce), que decide repentinamente separarse de él para perseguir su propia ambición como novelista.

Por su parte, la comedia negra "Three Christs" es una producción estadounidense del director Jon Avnet e interpretada por Richard Gere, Peter Dinklage, Walton Goggins, Bradley Whitford, Charlotte Hope y Julianna Margulies.

En el film, Gere da vida a un doctor, Alan Stone, que descubre un nuevo tratamiento de enfermedades mentales gracias a un experimento con tres pacientes esquizofrénicos (Dinklage, Whitford y Googins) que creen ser Jesucristo.

Otra película que tiene hoy su estreno mundial en el TIFF es la producción española, rodada en inglés, "El secreto de Marrowbone".

El film es el debut como realizador de Sergio G. Sánchez, el guionista de éxitos como "El orfanato" (2007) o "Lo imposible" (2012), y está interpretado por George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton y Mia Goth.

El productor del film es el director J.A. Bayona, con quien Sánchez trabajó en "El orfanato".

En la película, cuatro hermanos se trasladan a vivir a una vieja casona en una zona rural de Estados Unidos tras la muerte de su madre. Pero para mantenerse juntos, los cuatro deciden ocultar esa muerte hasta que el más joven haya cumplido 21 años.

La jornada de hoy también ha revelado el deseos de rodar en español del director estadounidense Alexander Payne, que llevó al TIFF "Una vida a lo grande", una comedia sobre miniaturización de seres humanos como solución a los problemas medioambientales del mundo.

En declaraciones a Efe, Payne, conocido por películas como "Election" (1999), "A propósito de Schmidt" (2002), "Los descendientes" (2011) o "Nebraska" (2013), dijo que en su lista de películas por hacer hay "la adaptación de una historia corta de (Julio) Cortázar".

"Me gustaría hacerlo con actores argentinos. No sé quién porque todavía no se ha escrito el guión. Ya veremos", añadió con misterio.

Mientras, con el TIFF en su recta final, los críticos y el sector están empezando ya a hacer recuento de lo mejor del festival y, por supuesto, qué películas salen de Toronto con opciones para competir por los Óscar en febrero.

Además de "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, que ha llegado al TIFF tras hacerse con el León de Oro de Venecia, "Madre!", del director Darren Aranofsky y protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem, está siendo incluida como una de las películas a considerar.

Otras dos películas que han impresionado han sido "Molly's Game", de Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba, Michael Cera y Kevin Costner, y "Tres anuncios a las afueras de Ebbing, Misuri", que también fue estrenada este año en Venecia.

A estas también se suman "The Darkest Hour", la película biográfica sobre Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, por la representación que hace Gary Oldman del político británico, y "Dunkerque", el film de Christopher Nolan sobre la retirada aliada de Francia al principio de la Segunda Guerra Mundial.