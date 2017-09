Darín: "El Donostia es, probablemente, el premio más importante de mi vida"

El actor Ricardo Darín ha dicho hoy en Madrid que el Premio Donostia que recibirá el próximo día 26 de septiembre en el marco del 65 Festival de Cine de San Sebastián, es "probablemente" el más importante de su vida.

"Para mi no es un premio, es un reconocimiento, probablemente el más importante de mi vida, no solo por lo que significa, sino por de quiénes viene, en una ciudad que adoro y de una gente que me ha abrazado desde el primer día", ha aseverado.

El actor argentino compareció hoy en una rueda de prensa para presentar, junto a su compañera de reparto Andrea Pietri, la obra de teatro "Escenas de la vida conyugal", que estrenará el próximo día 20 en los Teatros del Canal de Madrid, donde permanecerá hasta el 22 de octubre, a excepción de la noche del 26 que, "generosamente" han cancelado, para que Darín pueda acudir a la ciudad donostiarra.

"Cada noche, cuando me voy a dormir, tengo media hora de repasar posibles discursos de agradecimiento en mi cabeza y todos son geniales, pero luego a la mañana no me acuerdo de ninguno", ha dicho el ganador de la Concha de Plata al mejor actor, ex aequo con su compañero Javier Cámara, por su trabajo en "Truman".

Por eso, y a su pesar, en esta ocasión llevará un papel escrito, porque es muy emotivo, dice, y, en esos trances, se pone a "lloriquear como una cocinera pelando cebollas" y se olvida de agradecer a quien corresponde: "Me voy a tomar el trabajo de ser lo más sincero posible en ese agradecimiento", ha dicho.

El actor regresa a los escenarios madrileños después de haber colgado el cartel de "no hay billetes" todos y cada uno de los días de las cuatro temporadas que actuó en los Teatros del Canal, 150.000 espectadores; ahora, con Pietri como pareja, el público madrileño tiene una nueva oportunidad de ver una obra que, según opina la actriz, "es una joya".

Coincide que Darín empieza a rodar, también en Madrid, el próximo día 2 de octubre la película "Todos lo saben", con el director iraní ganador de dos Óscar (por "Nader y Simin, una separación" y "El viajante") Asghar Farhadi, donde comparte cartel con Javier Bardem y Penélope Cruz.

"Me había comprometido a esta repetición de la obra en Madrid y por eso acepté rodar la película", ha dicho Darín a Efe, pero las "cosas de la vida", añade, hicieron que su "matrimonio" profesional con Erica Rivas, la compañera con la que ha llevado la obra durante un par de años en Argentina y en España se rompiera, por lo que le propuso a Pietra el relevo.

"Nos conocemos de hace años, Andrea es un tsunami", ofrece Darín como tarjeta de presentación de la desconocida (en España) actriz argentina, con quien ha trabajado en cine y televisión.

"Nos faltaba el teatro, y ahora ya solo redes sociales y artisteo callejero, que nunca es tarde para volver", bromea el porteño.

Con semejante actividad, Darín, que roza ya los sesenta años, se ríe de que su "juventud" le va a permitir seguir el ritmo. Eso y que quienes le contratan tratarán de "cuidar al Ricardito" para que "no se les quiebre".

El argentino, que también tiene pendiente este mes el estreno en España de la película "La cordillera", dirigida por su compatriota Santiago Mitre, luce por "órdenes" de Farhadi una tumultuosa melena blanca: "No me deja cortarme nada", dice a Efe con una sonrisa cómplice que da a entender que no le gusta mucho su "look".

Y con esos pelos vuelve Darín a los escenarios de Madrid, casi un año después de cerrar temporada, tras pasar por Barcelona y Valencia, para ahora girar de nuevo a Valencia y después, a Bilbao.

Reconocen ambos actores que esta obra de dos únicos personajes que desarrollan "sin solución de continuidad" la vida de un matrimonio en crisis en siete escenas, la readaptación ha requerido una "dosis adicional de adrenalina": el modo de trabajar de Andrea ha modificado parte del espectáculo, necesariamente, explica Darín.

La enorme actriz argentina Norma Aleandro, que ya interpretara en 1992 esta misma obra junto a Alfredo Alcón, es quien dirige esta nueva versión de la obra que Bergman escribió originariamente para la televisión sueca en 1973, con Liv Ullman y Earland Josephson; capítulos que acabaron con el tiempo convertidos en un largometraje.