Bouzan Hadawi, el actor sirio que huyó de la guerra y se topó con Brian de Palma

Con 23 años, Bouzan Hadawi decidió dejar Alepo, la ciudad donde nació y empezó a formarse como actor, porque vio claro que la guerra en Siria acabaría por enterrar sus sueños; sin embargo, cinco años después un golpe de suerte le ha puesto a las puertas de "Domino", la nueva película de Brian de Palma.

"Salí de allí porque no quería ser soldado y porque tenía que lograr mi sueño, así que aproveché un visado de estudiante y me fui a Turquía, donde tengo familia. Mi padre me dijo que me viniera a España. Aquí ocurrió el milagro", explica el actor sirio en una entrevista con Efe, realizada en Madrid en un descanso del rodaje de "Domino".

Horas de estudio y cientos de castings le dieron un pequeño papel en "Truman", de Cesc Gay, y después se coló en los hogares españoles a través de la serie de televisión "Servir y proteger".

"Cuando mi agente me dijo que podría trabajar con Brian de Palma, me puse a llorar de alegría, aunque el contrato -se ríe- era solo para dos días".

"Domino", una coproducción europea en la que participan la francesa Backup, la española Maestranza, los estudios daneses Schonne Film, y los belgas Zilvermeer, tiene como protagonistas al actor Nicolaj Coster-Waldau y a la actriz Carice van Houten, compañeros también en "Juego de Tronos".

Coster-Waldau es un policía danés que mantiene una búsqueda implacable del asesino de su antiguo compañero, justo cuando Europa es blanco de ataques terroristas; la compañera del fallecido (Van Houten) le ayudará a cazar al sospechoso, sin saber que ese hombre trabaja para la CIA con la misión desmantelar la célula del ISIS que está detrás de los ataques.

"De Palma es muy meticuloso, mira mucho a los ojos, casi da las órdenes con los ojos, y yo diría que es tímido", desvela Hadawi, que se convirtió en uno de los "malos" de la película después de que el maestro lo observara en el rodaje.

El joven, que se declara meticuloso y trabajador "cien por cien", comenzó con 14 años los teatros de su ciudad; en un casting consiguió que lo eligieran para ser Alejandro Magno en una producción en Palmira. Tenía 17 años. Ahora, se le saltan las lágrimas cuando recuerda que Palmira ya no existe.

"Era un sitio único, especial, era el alma del teatro desde la época de los romanos, antes incluso. Aquellos sitios mágicos ya no los veremos más, ni yo, ni mis hijos", se lamenta.

Hadawi procede de una extensa familia de origen otomano, muchos de ellos, médicos, por lo que sus padres confiaban en que siguiera la tradición. Pero no. Aprovechó su bilingüismo árabe-inglés y se hizo actor.

Aprendió francés, y ahora también habla español. "Y japonés si me dan un papel", sonríe este joven de ojos de gato de intenso color verde.

"Domino", rodada en localizaciones de Bélgica (Amberes y Bruselas), Dinamarca (Copenhague) y Almería (España), sigue adelante según lo previsto, aunque con un cambio del plan de rodaje, según ha confirmado a Efe el productor español Antonio Pérez, quien niega los rumores de "descalabro".

"Seguimos rodando en Copenhague, volveremos a España para rodar la segunda unidad", ha dicho el responsable de la productora sevillana Maestranza Films.

"Llegué a España como estudiante, pero soy un refugiado de sentimiento, porque me siento igual que mis hermanos, además cuando me echen de España, no tengo país", apunta Hadawi, regalando una enorme sonrisa.

"Desde que tengo memoria, De Palma es uno de mis directores favoritos, 'Scarface', 'Misión imposible', 'Los Intocables de Elliot Ness' -rememora Hadawi-; el otro es Quentin Tarantino. Y no voy a parar hasta que me contrate -dice, muy en serio-. Mi vida es luchar por un sueño porque sé que se cumplen".

Seguirá estudiando y preparándose para conseguirlo y, entre tanto, acompañará a De Palma en la presentación de la película en el próximo Festival de Berlín.