Binoche: "Nunca había cantado, pero tengo tendencia a tirarme a la piscina"

Afirma la actriz Juliette Binoche que nunca había cantado hasta ahora e incluso recuerda, riendo, que cuando iba en el coche con sus hijos y lo hacía le mandaban callar. Sin embargo, como tiene tendencia a "tirarse a la piscina", ahora protagoniza un espectáculo dedicado a la cantante francesa Barbara.

Recién llegada del prestigioso Festival de Aviñón, Binoche ha recalado esta noche en Barcelona, donde ha presentado "Vaille que vivre", un homenaje dedicado a la apasionada parisina, en el que interviene junto al pianista Alexandre Tharaud, y que ofrecerá en una única sesión, en estreno en España, el próximo sábado en el Festival Castell de Peralada.

Tras una corta sesión fotográfica, la intérprete de "Azul" ha explicado en rueda de prensa que el proyecto empezó a tomar forma después de que Tharaud, muy conocido por sus versiones de las "Variaciones Goldberg" y un seguidor impenitente de la cantante de la 'chanson', le comentara la posibilidad de trabajar conjuntamente en un proyecto.

Seleccionaron una cuarentena de canciones y las fueron dividiendo en varios capítulos, en función de si eran de amor, tenían que ver con la muerte, o estaban relacionadas con el arte o la infancia, acompañadas por unos textos, también de la fallecida cantante.

"No se trata -ha advertido Binoche- de que yo la imite, ni de que actúe como ella, sino que lo que nos ha interesado es mostrar lo que la hace única como cantante, con unos temas que provienen de su experiencia vital, a la vez, únicos y universales".

Con la colaboración artística de Vincent Huguet y la bailarina Chris Gandois, la actriz ha indicado que ya lleva cuatro sesiones de este proyecto y, ha asegurado, "cada vez se me da mejor, estoy más tranquila, porque el primer día que salí a cantar la voz me temblaba como una hoja".

Sin embargo, ha destacado: "soy una persona que tengo tendencia a tirarme a la piscina y no había otra alternativa. Ahora toca esto y es lo mismo que cuando empecé a bailar. Antes no cantaba y ahora canto un poco. En el fondo, pienso que si quieres acercarte a una disciplina debes tomar riesgos, no pensar que siempre tendrás una red de seguridad".

Mientras aprendía con un profesor, al que le ha mostrado todo su reconocimiento por la confianza que le mostró desde el primer día, ha rememorado un verso de Barbara en el que habla sobre unas voces que le advierten del peligro ante el acantilado. "Ahora tenía que hacer un salto hacia adelante y si la pifio, creo que siempre podré continuar actuando", ha bromeado.

Además, al empezar a conocer mejor su voz ha descubierto "armonías, timbres, posibilidades que no sabía, se ha abierto todo un mundo". "Pero no os esperéis ninguna cosa de una gran cantante", ha apostillado.

Respecto de su relación con Barbara, ha reconocido que de adolescente la escuchaba mucho y podía oír una canción suya una y otra vez. "Tenía una manera de cantar muy rápida y con una gran ligereza, aunque hablaba de cosas muy duras", ha destacado.

Por otra parte, ha desvelado que en el espectáculo no incluyen uno de sus temas más conocidos "L'aigle noir" (que fue versionado por Maria del Mar Bonet), porque "a Barbara, que utiliza unas palabras que son siempre un consuelo, no le gustaba".

Sin olvidar su amistad con Jacques Brel, el espectáculo también incide en las oportunidades que ofrece la vida, "algo clave en Barbara".

Sobre el trabajo con Alexandre Tharaud ha dicho que ha habido una gran complicidad entre ambos, aunque durante los ensayos ella se apoyaba en el piano, algo que escandalizaba al músico, porque, ha señalado, "para él este instrumento es algo sagrado y yo lo desacralizaba".

En cuanto a sus proyectos futuros, Binoche ha avanzado que tiene la intención de continuar en el mundo del celuloide y que tiene varias películas a punto de rodar como una de ciencia ficción con Robert Pattinson, luego otra en Japón, y estará junto a Alain Delon, "en la que dice será su última película" y de la que sólo ha dejado caer que el actor no será su amante, aunque "continúa teniendo todo su encanto".