Beatriz Bodegas, el hada madrina de "Tarde para la ira"

Siempre ha ido por libre y ha elegido con el corazón. Beatriz Bodegas, la productora que rescató de un cajón el guion de "Tarde para la ira", asegura a Efe que la película revelación de 2016 no se podría haber hecho con la nueva ley de ayudas y critica que el cine español lo decidan "tres personas".

Raúl Arévalo, actor reconvertido en director y guionista, llevaba años soñando con su ópera prima, coescrita junto a David Pulido. Era un guion diferente, oscuro y sobrio, de los que a primera vista puede no encajar en la etiqueta de lo comercial y ningún productor acababa de atreverse a dar el paso.

"Decían que los actores eran demasiado mayores, que para qué rodar en súper-16, que era muy complicado, o que había poca acción", recuerda Bodegas, que entró en escena después de conocer a Arévalo en el rodaje de "La vida inesperada" (2013), que también produjo.

"Me pasó el guion, lo leí y me enganchó, era buenísimo", afirma. "Te atrapaba desde el principio, cada giro te sorprendía y eso no es fácil que pase", añade con una pasión sólo equiparable a la que transmite su director al hablar del filme, un thriller que transita hacia el drama y que gira en torno al deseo de venganza.

"Tarde para la ira" ha sido la gran sorpresa del año. Aunque no está entre las más taquilleras, superó el millón de euros de recaudación (1,12 millones) y este viernes se reestrenará en cines con 75 copias.

Además ha seducido unánimemente a la crítica y está arrasando en la temporada de premios. Fue la ganadora en los Forqué y los Feroz y, con once nominaciones, es una de las favoritas para los Goya, que se entregan este sábado, donde compite en las grandes categorías junto a veteranos como Almodóvar, Bayona o Alberto Rodríguez.

"El nivel del cine español en general es muy alto pero este año es tremendo, estamos muy orgullosos de estar junto a lo grandes. En el proceso del cine hay un punto que no controlas, de pronto se alinean las estrellas y no se sabe porqué, es mágico", considera la fundadora de Canica Films.

Para levantar una de las patas financieras del filme, Bodegas asumió personalmente un riesgo de 850.000 euros, que espera recuperar con la ayuda del ICAA. El presupuesto final fue de 2,1 millones de euros, que se completó con ayuda de TVE, Movistar + y otras productoras como Film Factory y Palomar.

Bodegas tardará dos años en recuperar la inversión ya que "Tarde para la ira" entró en el antiguo modelo de subvenciones, que se conceden dos años después del estreno en función del éxito de taquilla principalmente.

Aún así, la productora defiende ese modelo frente al nuevo, que entró en vigor hace un año. Ahora las ayudas se reparten anticipadamente de forma escalonada, pero hay que cumplir una serie de requisitos difíciles de alcanzar para los que empiezan.

"Tarde para la ira" no habría podido optar a las ayudas generales sino a las selectivas, cuyo importe es mucho menor. Además, la nueva ley hace impepinable para acceder a las subvenciones más cuantiosas tener el apoyo de una televisión, en detrimento del riesgo que pueda decidir asumir un productor independiente.

"El cine que se hace en un país no lo pueden decidir tres personas", critica Bodegas, en referencia al actual dominio de las televisiones, sobre todo las privadas, sobre la producción audiovisual. El año pasado las películas de Atresmedia y Telecinco Cinema sumaron el 75,3 % de toda la recaudación del cine español.

"Lo que hacen las teles privadas es una promoción tremenda, sobre todo Telecinco lo hace estupendamente; van con pocas películas pero a muerte y te generan la necesidad de verlas. Atresmedia lo hace de otra manera pero también despliega toda su maquinaria", explica.

"Nosotros con Televisión Española hemos estado muy a gusto porque hemos hecho la película que hemos querido, pero en la promoción hay muchos límites, porque no emiten publicidad y porque no hay esa orden de apoyar una película e ir todos a favor de ella", precisa.

Licenciada en Derecho, Bodegas descubrió su verdadera vocación trabajando en el departamento jurídico de Sogecable. Dice que lo que lo que más disfruta es la parte creativa y sobre todo descubrir nuevos talentos.

"La primera película suele ser una historia que los directores tienen muchas ganas de contar, que tienen muy pensada y trabajada, además de que los noveles están muy abiertos a trabajar en equipo", señala.

Sus siguientes proyectos son todos con nuevos realizadores. Además de lo próximo de Arévalo, la hada madrina del nuevo cine español está trabajando en la puesta en marcha de otras tres óperas primas.