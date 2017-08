Annette Bening: Hay mucho sexismo en el cine pero las cosas están cambiando

Annette Bening reconoce que "hay mucho sexismo" en el mundo del cine y que queda "un largo camino por recorrer", pero está convencida de que "las cosas están cambiando" aunque lentamente.

Presidenta del jurado de la competición oficial de la 74 edición del Festival de Venecia, que comenzó hoy, Bening aseguró, sin embargo, en rueda de prensa, que no tuvo en cuenta la presencia de mujeres en la selección de la Mostra cuando le ofrecieron ocupar este puesto.

Y ello pese a que de las 21 películas que competirá por el León de Oro, solo una, "Angels Wear White" está dirigida por una mujer, la china Vivian Qu.

El comité de selección tuvo que ver casi 2.000 largometrajes para elegir los 21 que componen la competición oficial y solo el de Qu pasó el corte.

"Como mujeres debemos ser listas y creativas a la hora de decidir qué hacer", dijo la actriz estadounidense, nominada a cuatro Óscar y protagonista de películas como "American Beauty" (1999), "Being Julia" (2004) o "The Kids Are All Right" (2010).

"La mayoría de las personas que trabajan en el cine luchan para conseguir hacer sus películas, pero hay mucho sexismo, no hay duda sobre eso, aunque las cosas están cambiando", reflexionó la actriz.

Hay "un largo camino por recorrer", dijo Bening, que contó cómo una visita realizada ayer a algunas de las exposiciones que forman parte de la Bienal de Arte de Venecia le hizo sentirse optimista sobre esta cuestión.

Vio la obra de muchas artistas femeninas, lo que demuestra que la situación ha mejorado, aunque insistió en que queda mucho por hacer en términos de paridad en todas las áreas del cine, en la escritura de guiones, en la producción o en la realización.

"Pero la dirección en la que van las cosas, es positiva", agregó.

Bening preside un jurado integrado además por el realizador mexicano Michel Franco, el británico Edgar Wright y el húngaro Ildikó Enyedi; las actrices Rebecca Hall (Reino Unido), Anna Mouglalis (Francia) y Jasmine Trinca (Italia), el critico cinematográfico anglo-australiano David Stratton, y el productor y cineasta de origen chino Yonfan.