Ana Asensio, la cineasta española más 'indie' estrena su premiada ópera prima

La madrileña Ana Asensio, flamante primera ganadora española del prestigioso festival de cine "indie" americano South By Southwest (SXSW) de Austin (Texas) y nominada a los Spirit Awards por "Most Beautiful Island", ha conseguido una "gesta" aún más remarcable: estrenar la cinta este viernes en salas españolas.

"Estrenar en cines hoy en día es una maravilla, es lo que quieres cuando haces una película, que el público la vea en una pantalla grande", dice la cineasta en conversación telefónica con Efe desde Nueva York, donde reside desde hace años. Aunque su verdadera alegría, confiesa, es poder "ir devolviendo el dinero" a quienes confiaron en ella.

"Es así, muy complicado", comenta Asensio quien supo "desde el principio" que iba a necesitar "tener todo el rato las manos metidas en la masa" para sacar adelante su película.

"Yo nunca he dirigido un corto, soy una actriz sin éxito, cómo iba a convencer a ningún productor", se ríe de sí misma la "multitarea" Asensio, que, hasta ahora, "no era consciente" de lo "expuesta" que la ha dejado esta película que dirige, protagoniza, produce y ha escrito, y hasta localizado, además de haber elegido al reparto.

"Puse todo mi dinero, pero no quería crowdfounding ni implicar a mis amigos, que no tenían un duro, así que busqué puerta a puerta y encontré a cinco personas que nunca habían invertido en cine y les convencí de que merecía ser parte de esta aventura".

Ahora, con los premios ganados, Asensio presume de estar devolviendo el dinero a todo el mundo. "Eso, para mi, es la alegría más grande". La actriz llegó a Nueva York hace 15 años con un visado de estudiante para estudiar teatro y aprender el idioma, pero cuando se acabó estuvo nueve meses en situación irregular. Así, parte de lo que cuenta en la cinta es su propia experiencia.

"Nueva York es una ciudad bastante inhóspita, pero tiene elementos mágicos, como que de repente alguien te sorprenda con un gesto de solidaridad o de cariño. Pero la ciudad es dura, esa sensación de soledad de Luciana la sentí personalmente", explica Asensio.

Habla de la protagonista de la historia, una inmigrante española que acepta todo tipo de empleos para sobrevivir, en tanto consigue un permiso de trabajo. "Most Beautiful Island" cuenta 12 horas en las que Luciana, engañada, acaba en una extraña fiesta privada donde arriesga mucho más de lo que gana.

"Tuve una etapa de limbo mientras me llegaban los permisos y no podía salir del país. Empecé a buscar trabajo dentro de mis limitaciones, porque era actriz y no hablaba inglés. Así fui, de una habitación a otra con mi maleta, cada vez pensando 'me voy ya, esto es un absurdo'", comenta con Efe.

Pero insiste en que a Luciana le ha "dramatizado el pasado, porque ella huye de una tragedia", cosa que a la madrileña no le pasó. "Este país te permite empezar de cero como un personaje anónimo, esa fue mi inspiración".

La película bascula sobre distintos elementos oníricos, introducidos con intención por Asensio, como esa baldosa suelta a la altura de su mano, en la bañera, con la que Luciana abre paso al infierno.

"Quería que el espectador sintiera la vulnerabilidad y la ansiedad que sufre el personaje, su angustia, por eso nunca sabe más de lo que sabe ella. Si eso deriva en terror para algunos, me parece bien. Pero para mi es más un híbrido de cine social y agitación angustiosa", tan del gusto del espectador de género, como demostró en su paso por el festival de Sitges.

Porque 'Most Beautiful Island' tiene respuestas muy diferentes, según el público que la ve, explica Asensio, "y a los fan del género les gusta la tensión y el miedo, pero otros buscan la metáfora".

Asensio explica que empezó a escribir esta historia en 2011, mucho antes de que la administración Trump aupara la idea de que un inmigrante ilegal "es un mexicano que limpia casas o trafica con drogas".

"Aquí hay mucha gente que viene a cambiar su futuro, no todo es desesperación. Empecé a preguntarme por qué personas con vidas mejores de las que tienen aquí, con carreras y familias de clase media, vienen a pasar calamidades. Qué hace que esta ciudad llame a tanta gente a cambiar de vida", señala.