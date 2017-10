Ana Asensio, la cineasta española que conquistó el Festival SXSW de Austin

La cineasta y actriz española Ana Asensio, que estrena en Estados Unidos su primera cinta "Most Beautiful Island", aseguró a Efe que ganar el premio a la mejor película en el Festival South By Southwest (SXSW) de Austin (EE.UU.) marcó "un antes y un después" en su carrera profesional.

"Realmente, todo ha cambiado desde el momento en el que se concedió ese premio. Me surgen agentes en Hollywood, mánagers, me invitan a presentar la película en festivales en todo el mundo, surge la distribución en Estados Unidos, en España, en Inglaterra... Todo cambia. El premio marca un antes y un después, me da una validación", explicó en una entrevista telefónica.

Asensio es la directora, guionista y protagonista de "Most Beautiful Island", que el pasado marzo fue elegida como la mejor película en el Festival SXSW, una cita muy prestigiosa dentro del circuito de cine independiente, y que llegará a las pantallas estadounidenses este fin de semana.

"Most Beautiful Island", una sugestiva combinación de drama de inmigración y thriller, se inspira hasta cierto punto en la vida de Asensio, que con 22 años dejó su incipiente carrera como modelo y actriz televisiva en España para marcharse en 2001 a Nueva York y estudiar inglés e interpretación.

"En realidad, lo que quería era vivir la aventura y las experiencias de Nueva York", recordó la artista, quien a partir de entonces encadenó trabajos de todo tipo para salir adelante mientras se abría hueco en películas independientes y obras de teatro.

Vivir al día con el dinero justo, con la incertidumbre sobrevolando en todo momento y con el peligro de no tener los papeles en regla es la rutina para Luciana, la protagonista de "Most Beautiful Island" que es una inmigrante española que trata de sobrevivir en una ciudad hostil y desconocida.

"Quería mostrar un Nueva York que normalmente no se muestra en las películas o que definitivamente no es el que tenemos idealizado. Pero sí es un Nueva York realista, el Nueva York que viví y sentí y el que muchas personas que conozco han vivido", apuntó.

Asensio describió cómo es la "sensación de estar en un lugar que te supera", que ella conoció en "ese Nueva York de callejear y de buscarse la vida".

"Es la parte de la vulnerabilidad: no sentir, de alguna manera, que eres parte de esta sociedad sino que estás un poco al margen, intentando ser uno más, pero que de momento no lo eres", indicó.

Tras una primera mitad íntima y más dramática acerca de la vida de Luciana, la segunda parte de "Most Beautiful Island" se convierte en un angustioso y tenso thriller, una mezcla que Asensio admitió que era "un poco experimental".

"Para mí era súper importante que en la primera parte de la película el espectador se metiera en la piel del personaje, para que cuando llegáramos a la segunda (el público) estuviera con ella, pasara lo que pasara", afirmó.

Asensio detalló que el público solo tiene la información que tiene Luciana en cada momento, por lo que no hay saltos temporales o explicaciones omniscientes.

Además, los idiomas que aparecen en la película a través de otros personajes y que Luciana no habla, como chino o ruso, tampoco cuentan con subtítulos para el espectador.

Aunque Asensio escribió el guion de "Most Beautiful Island" en 2011, el proyecto tardó en ver la luz por las dificultades de encontrar inversores que apostaran por una directora novel.

Por haber sido "un proceso tan largo", la actriz y directora dijo que está "muy contenta" por la repercusión que finalmente ha obtenido el largometraje pero resaltó que también lo está viviendo "con tranquilidad" y "serenidad".

De cara al futuro, Asensio ya está escribiendo una nueva película, que también sería un thriller en Nueva York, y apuntó que además está recibiendo otros guiones, por lo que aún no sabe cuál será su siguiente paso.

Por último, Asensio destacó que acaba de viajar a España para presentar "Most Beautiful Island" y aseguró que fue "una experiencia increíble".

"Se ha mostrado en cuatro festivales diferentes y ha sido acogida con mucho cariño", dijo.

"Me encantaría volver a España y poder trabajar ahí como directora y actriz. Ahora tengo mi base en Nueva York, pero no me cierro puertas", concluyó.