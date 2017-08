Álex de la Iglesia ensalza a Pávez, la mejor actriz que ha visto "jamás"

El director de cine Álex de la Iglesia ha ensalzado hoy la trayectoria vital y artística de la actriz Terele Pávez, fallecida ayer en Madrid a causa de un derrame cerebral y que a su juicio fue la mejor actriz que ha visto "jamás".

El director, productor y guionista ha recordado a la prolífica actriz de reparto premiada con un Goya en un artículo publicado en el diario El País.

En los últimos tiempos, Pávez se había convertido en una actriz fija en sus películas: "El bar" (2017), "Mi gran noche" (2015), "Las brujas de Zugarramurdi", "Balada triste de trompeta" (2010), "La comunidad" (2000) y "El día de la bestia" (1995).

Para el expresidente de la Academia, la actriz era "más grande que la vida", un "gigante", y por su sensibilidad "al mismo tiempo la más frágil de las mujeres".

"Terele vivió más de mil vidas, todas de una intensidad inimaginable. Es normal que fuese la mejor actriz que he visto jamás. Nosotros no éramos más que muñecos en su presencia, tristes títeres manipulables" destaca el director, para quien la actriz "no ha muerto": "No puede morir, nadie puede con ella. Ni la misma muerte".