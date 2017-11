Adriana Ugarte: "La violencia nunca está justificada y menos por amor"

En todas las familias hay terrenos minados y nada como una cena navideña para pisar en el peor lugar. De eso habla "El sistema solar", la película que llevó a la actriz española Adriana Ugarte a rodar a Lima tras la experiencia de "Julieta" con Pedro Almodóvar y que se estrena este viernes en España.

Como Inés, su personaje en la ficción, Ugarte cree que suele ser cierto eso de que "quien más te quiere es quien más te hiere", pero advierte de que la frase no debe darse la vuelta para justificar los malos tratos.

"La violencia, herir y dañar, nunca está justificado, y menos por amor", ha señalado la actriz en una entrevista con Efe.

La primera película de Ugarte después del huracán Almodóvar es una historia de reproches y tensiones al límite, pero también sobre la lucha desesperada de todo ser humano por crear y mantener lazos.

Dirigida por Bacha Caravedo y Chinón Higashionna, ganadores de la Biznaga de Plata a la mejor dirección en el Festival de Málaga por "Perro Guardián" (2015), "El sistema solar" es la adaptación de una obra de teatro de Mariana de Althaus, que se representó durante varias temporadas en Perú y que se pudo ver en España en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.

Además, el año que viene la obra llegará a los escenarios del Teatre Lliure de Barcelona con una nueva versión protagonizada por Marc Clotet, Aina Clotet, Willy Toledo y Nausicaa Bonnín.

La acción transcurre durante la noche de Navidad; Leonardo, el patriarca, llega a su antigua casa de Lima con su actual compañera Inés, quien fue durante un tiempo la novia de su hijo Pável, un complicado reencuentro al que se unen su hija Edurne y su nieto Puli.

"Mi personaje se va desmontando a lo largo de la película", explica Ugarte, "empieza muy complaciente, intentando agradar y acaba estallando, pero lo hace con una declaración de amor".

Del mismo modo que Inés es la extraña de la familia, una especie de invitada incómoda, Ugarte dice haberse sentido también como una invitada en el rodaje, aunque en su caso la experiencia fue "un regalo".

"En Perú la manera de trabajar es diferente, es todo más tranquilo, más dulce, hay algo envolvente que te hace sentir a gusto", asegura.

De su experiencia previa con Almodóvar, que tiene fama de duro y exigente, Ugarte dice haber aprendido muchas lecciones. "Pero la más importante es que cuando estás en un rodaje, abierto y a flor de piel, es importante cuidarse uno mismo y no perder el contacto con tu realidad", señala.

"Julieta" también le ha abierto puertas en el exterior. Hace sólo unos días ha regresado de París, donde ha rodado "Autre femme que la mienne", dirigida y protagonizada por Daniel Auteil, con Gerard Depardieu en el reparto.

Su próximo proyecto en cambio pasa por España, lo nuevo de Oriol Paulo ("Contratiempo"), un thriller sobrenatural que empezará a rodar en enero.

Durante la entrevista, preguntada por los casos de acoso sexual a actrices de Hollywood que han salido a relucir en los últimos días, Ugarte ha opinado que estos casos nunca prescriben y que deben denunciarse.

"Que no se haya levantado la voz en años no significa que esos abusos no se hayan cometido y no deban denunciarse; alzar la voz se contagia y es una manera de decir que no pasen tantos años para que hablemos y lo denunciemos", ha advertido.

No obstante, matiza que no comparte el tradicional reparto de roles mujer-débil y hombre-fuerte. "La mujer es fuerte y débil y el hombre también, y todos a veces permitimos y a veces forzamos, todos consentimos o abusamos a veces".

Magdalena Tsanis