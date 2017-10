La Academia Británica de Cine suspende a Weinstein tras las acusaciones de abuso sexual

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) ha suspendido hoy "de forma inmediata" como miembro al productor estadounidense Harvey Weinstein, tras haber sido acusado de abuso sexual por varias actrices de Hollywood.

"Bafta considera que el supuesto comportamiento del señor Weinstein es totalmente inaceptable e incompatible con los valores de la organización. A través de este anuncio confiamos en mandar un mensaje claro que afirme que este tipo de comportamiento no tiene sitio en nuestra industria", informó la Academia en un comunicado.

"Bafta seguirá trabajando codo con codo con la industria del cine, las artes y la televisión para mejorar el acceso a las carreras siempre en un ambiente seguro y profesional", añadió la organización.

Weinstein, cofundador de Miramax y The Weinstein Company y uno de los productores más poderosos de Hollywood, ha sido acusado en los últimos días de abuso sexual y acoso por algunas de las actrices más reconocidas de la industria, como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Heather Graham y Ashley Judd.

En una investigación publicada por la revista The New Yorker el pasado jueves, 13 mujeres acusaron a Weinstein de abuso sexual y tocamientos no deseados desde la década de 1990 hasta 2015, y la propia Argento aseguró que fue violada por el productor en una ocasión.

Actores británicos de la talla de Emma Watson y Colin Firth han condenado hoy las acciones de Weinstein y han asegurado que han leído "con asco" lo que se ha publicado en los últimos días.

"Con un sentimiento claro de asco leo lo que estaba sucediendo mientras yo me beneficiaba del apoyo de Harvey Weinstein", comentó Firth, quien trabajó con el productor en "El discurso del Rey" ("The King's Speech") -papel que le valió un Óscar-, en el diario The Guardian. "Es una persona poderosa, alguien al que cuesta enfrentarse", agregó.

"Debe haber sido terriblemente complicado para estas mujeres levantarse y plantarle cara, y horrible ser objeto de acoso. Aplaudo su coraje", subrayó el actor ahora ítalo-británico, quien también trabajó con Weinstein en "El paciente inglés" ("The English Patient") y "Shakespeare enamorado" ("Shakespeare in love").

Además, la actriz Emma Watson, célebre por su papel de Hermione en la saga fantástica de "Harry Potter", mostró su solidaridad con las víctimas y dijo que está "junto a todas las mujeres que han sido acosadas", al tiempo que aplaudió "su valentía".

"El abuso hacia la mujer tiene que parar. Apoyo a todas las mujeres que han sido abusadas y estoy anonada con su tremenda valentía", tuiteó Watson, quien trabajó con Weinstein en "Mi semana con Marilyn" ("My Week with Marilyn").

Este mismo miércoles, Georgina Chapman, esposa del productor desde 2007, anunció que se separa de su marido tras la salida a la luz de las acusaciones de acoso sexual en su contra.

"Se me rompe el corazón por todas las mujeres que han sufrido un dolor tan grande por estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido", dijo Chapman en una breve declaración a la revista People.