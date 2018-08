Las 50 mejores frases de Jennifer Lawrence

1 "No me aplaudan por lástima por haberme caído". Al recoger su Premio Oscar 2013.

2 "Soy la persona que hace pis más rápido del mundo. De verdad, soy conocida por eso".

3 "Fui al hospital para que me hicieran unas radiografías para ver cómo seguían mis pulmones tras la neumonía que padecí. Cuando me vi con el torso desnudo, descubrí que tengo los pechos de distinto tamaño el uno del otro".

4 "Corro de manera muy extraña y esa es la razón por la cual me pongo tan nerviosa. Lo que más nerviosa me pone es empezar a reírme por lo raro que corro. Y trato de que se vea aeróbico y normal o algo así, y se me ponen las manos rígidas, como si fuese a hacer kárate".

5 "Cuando bailo, parezco mi padre porque no soy capaz de mover las caderas. Desde mi adolescencia siento que ellas y yo no nos entendemos."

6 “Me encanta hacer películas, lo que no significa que quiera ponerme a ver una peli aburridísima en blanco y negro… muda”.

7 "Los 'reality' son la guinda en mi pastel. Al final del día probablemente no hay nada que me haga más feliz que la comida basura y los 'reality shows".

8 “Kate Moss corriendo hacia ti con un arco y una flecha no da miedo”. Explicando por qué no hizo dieta para rodar 'Los Juegos del hambre'.

9 "Observen, me tropecé con alguien por el camino, me mantuve, me mantuve pero se me cayeron los "pantalones"". Explicando el percance con su vestido en los Premios del Sindicato de Actores.

10 "Tengo el alma de una persona adulta. No sé cómo hablan los jóvenes, saco todo de las películas".

11 “Me convertí en una tipa pervertida, lo seguía a las habitaciones y le miraba su trasero… simplemente comencé a volverme loca, y me preguntó si estaba drogada, y le dije, ‘no, estoy muy sobria. Esta simplemente soy yo’” a Conan O’Brien en 2013.

12 “No me gusta salir tanto. Soy como una mujer mayor. Después de que son las 11 digo, ‘¿estos niños no se cansan?’ Cuando salgo, pienso en mi sillón”.

13 “Las chicas que no tienen amigas me preocupan, porque a las chicas no les gustan las perras. Cuando escucho a las chicas decir, ‘no les caigo bien a las chicas’, digo, ‘bueno, a las chicas no les caen bien las perras, así que…’”.

14 “Tomé un chupito antes”, antes de subir a recoger el Oscar

15 “No es por sonar grosera, pero actuar es estúpido. Todos dicen, ‘¿cómo puedes permanecer con la cabeza fría?’ y digo, ‘¿por qué sería arrogante? No salvo la vida de nadie. Hay médicos que salvan vidas y bomberos que entran a edificios en llamas. Yo hago películas. Es estúpido’”.

16 “No, no soy metódica en lo absoluto. Tan pronto como gritan ‘corte’, pienso en comida y en seguir adelante”.

17 “Si cualquier persona intenta susurrar la palabra ‘dieta’, digo, ‘puedes irte a la mierda”.

18 “Pasaría más tiempo en el sillón, menos tiempo bañándome. Si no tengo nada que hacer en todo el día, podría ser que no me pusiera los pantalones”.

19 “Si no te ves como una modelo… tendrás que superarlo. Te ves cómo te ves. ¿Qué vas a hacer, tener hambre todos los días para hacer felices a otras personas? Eso es tonto”.

20 "Cuando realmente quiero un personaje, no sé muy bien que hacer. ¿Cómo hago para que el director se entere que estoy locamente obsesionada con ese personaje y que haría lo que fuera para estar en la película? Una vez, quería un papel y le escribí una carta a mano al director. Pero luego estaba como ¿Cuantas personas les habrán escrito al director? Seguro es poco original. ¿Qué hago ahora? ¿Duermo afuera de su casa hasta que me de el papel?

21 "En realidad él no me mordió, yo corrí a sus dientes".

22 "Así es como sigo por la vida libre e idiota: No sé realmente que es lo que estoy haciendo."

23 "Quiero una pizza con mi cara en ella”.

24 "Algunas veces vas a apestar, y está bien si alguien está ahí y te lo dice”.

25 "Si, le grité a Daniel Radcliffe en la cara. Estábamos los dos en Letterman y lo cogí del brazo. Por su puesto, yo tenía tacones, esto me hacía el doble de alta que él y le dije "AMO HARRY POTTER" La gente de su seguridad se comenzó a acercar".

26 "Él es fluido en francés, muy impresionante. Y es muy gracioso. Es una lástima que sea tan feo", Sobre Bradley Cooper.

27 “Hago pis cuando tengo miedo... y cuando estoy nerviosa. Como en el backstage yo solo hago pis cada tres segundos. Pienso que el staff cree que tengo diarrea. Solo quiero aclarar: esos son nervios, no diarrea”.

28 "Cuando tengo que usar tacones, me siento como un ogro gigante. No puedo caminar y me duelen los pies, es incómodo. De por sí ya soy muy alta y si tengo que usar tacones, todos se preguntan si soy jugadora de baloncesto".

29 "Actuando soy realmente feliz. Cuando me ponen en una alfombra roja en el escenario me convierto en un perrito chihuahua".

30 “Estoy muy al tanto de toda la basura que rodea a Hollywood y de cómo todo el mundo se mete en este gran caballo y piensa que está curando el cáncer. Y eso me hace sentir muy incómoda cada vez que lo veo”.

31 "No tengo muchos talentos: No soy una buena cocinera, no puedo limpiar, y no puedo coser. La única cosa que puedo hacer bien es disparar un arco y flecha - que aprendí a hacer por ‘Los juegos del hambre’ y probablemente nunca será útil - y actuar. Imagíname hace 100 años... Habría sido inútil”.

32 "Creo que fui de Gale, hasta que comenzó a ser gatillo fácil... o quizá primero Peeta luego Gale, o Peeta y luego Gale? ¡Yo fui y vine muchas veces!".

33 "Es una parte de la industria del entretenimiento que vende. El sexo vende, y por alguna repugnante razón el sexo joven vende aún más", sobre Miley Cyrus.

34 “Mi vida personal está arruinada”.

35 “No quiero olvidar ir a una cafetería y que la gente me mire como a un ser humano normal”.

36 “Todavía me impresiona conocer algunas estrellas”.

37 “Un gesto de afecto mío puede hacer feliz a la gente. Eso me ayuda a olvidar las cosas malas de la fama”.

38 “Yo solo quería hacer películas independientes para que nadie me reconociera”.

39 “Cuando me hace una pregunta suelto lo primero que se me pasa por la cabeza”.

40 “Me he perdido el baile de fin de curso, el instituto, la universidad…pero no lo vivo como una perdida. No hubiera sido feliz”.

41 “¡Lo hago por la pasta!”, sobre porque actúa.

42 “Lo que busco en la interpretación es la oportunidad de ser otra persona, recibir indicaciones del director y conocer gente nueva”.

43 “El Óscar significa que después de ‘Los juegos del hambre’ tendré una carrera”.

44 “Lo que me pongo depende de la moda, de los estilistas y los diseñadores pero siempre tengo la última palabra”.

45 “Me gustaría hacer una o dos películas al año. Producir y dirigir. No quiero estar siempre bajo los focos”.

46 “Con suerte, a mí todo esto no me destruirá. Toco madera”.

47 “No quiero convertirme en un icono que pueda iniciar una revolución”.

48 “¡Le he ganado el Globo de Oro a Meryl Streep!”.

49 “No me llevo bien con los paparazzi. Tengo las persianas de mi casa bajadas para que no me vean”.

50 “Harvey, gracias por asesinar a quien sea que hayas tenido que asesinar para tenerme aquí arriba esta noche”.