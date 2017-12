El síndrome de bosque vacío, la más silenciosa de las extinciones

Un bosque en el que todos sus ejemplares son adultos, en el que no hay árboles jóvenes, en el que faltan otras formas de vida o éstas tienen poblaciones anormalmente bajas son ecosistemas que esconden la más silenciosa de las extinciones, el llamado "síndrome de bosque vacío".

Son "bosques de muertos vivientes", como les han bautizado los biólogos, lugares donde está "colapsado" el ciclo natural de la regeneración de una determinada especie porque se ha perdido la interacción con otros seres vivos necesaria para que ésta tenga lugar.

Y es que las interacciones de beneficio mutuo entre seres vivos conforman "redes mutualistas" en la naturaleza que cuando se rompen por la ausencia o la disminución de alguno de ellos provocan esta silenciosa muerte conocida como el "síndrome de bosque vacío".

Son "bosques con plantas, pero sin animales, condenados a degradarse y desaparecer en un futuro inmediato víctimas de esa falta de seres vivos que cumplen en ellos funciones ecológicas fundamentales", ha explicado en una entrevista con Efe Pedro Jordano, investigador de la Estación Biológica de Doñana.

De hecho, en bosques defaunados "se ha documentado la pérdida de hasta tres cuartas partes de su potencial de almacenamiento de carbono", es decir, "los árboles siguen ahí, pero no sus funciones ecosistémicas", ha señalado.

"No existe ni una sola especie en todo el planeta que viva sola, sin interrelacionarse con otras especies", ha asegurado Jordano; es el caso del depredador y la presa o del parásito y el huésped, todos ellos conforman "la arquitectura de la biodiversidad".

Por eso, para este biólogo "se deben tener en cuenta las relaciones ecológicas o la diversidad de interacción cuando se aborda la pérdida de biodiversidad de un ecosistema".

Porque, si bien hay hábitats que persisten de manera adecuada aunque se pierdan determinadas especies, en otros casos "esas especies son fundamentales para el correcto funcionamiento del ecosistema, que sin ellas colapsa por completo".

En el caso de las aves, aunque la mayor parte de ellas son insectívoras, existe un segundo grupo formado por las frugívoras, que se alimentan de frutos carnosos, flores, néctar, polen o tubérculos, y que "son las responsables de diseminar las semillas" a través de sus heces o por regurgitación, ha explicado Jordano.

"Son las jardineras del bosque y sin ellas colapsaría por completo la regeneración natural de muchos de ellos, como los bosques tropicales", aunque también en el bosque mediterráneo entre un 50 y un 70 por ciento de las especies leñosas producen frutos carnosos y dependen de la diseminación por animales frugívoros.

Y cualquier factor que intervenga en la pérdida de la funcionalidad ecológica de las especies, ya sea por su extinción o porque su densidad sea residual, pone en riesgo ese equilibrio; "los lobos están en Sierra Morena, pero no ejercen una función ecológica en ese ecosistema", ha señalado el experto.

Jordano se ha referido a la alteración del hábitat de las especies frugívoras, que necesitan áreas grandes de campeo; "si se fragmenta el bosque, esas especies no podrán subsistir y con ellas el propio bosque".

"Si disminuye muy fuertemente la cantidad o abundancia local de aves frugívoras, el proceso de dispersión de la planta colapsa, los frutos maduros se secan en ella o se los comen los roedores, los herbívoros matan a la plántula y no hay un proceso de dispersión de la semilla que sea efectivo".

Para este investigador, abordar el problema a escala global "es desalentador", porque se trata de sistemas muy complejos de relaciones entre especies, y el número de especies es muy elevado en un ecosistema, desde artrópodos e insectos polinizadores, hasta vertebrados polinizadores o frugívoros.

"Estamos perdidos si pretendemos enumerar cada interacción, tenemos que entender la complejidad para enfocar cuáles son las interacciones más centrales dentro de la propia red, qué grupos de especies no podemos perder bajo ningún concepto", ha afirmado.

Y en este sentido, "ya existen líneas de investigación, ese abordaje ya se está teniendo, hay frentes que se están abriendo, pero falta su aplicación".

Para Pedro Jordano, el síndrome de bosque vacío es "una forma insidiosa de extinción, que no es perceptible a no ser que miremos con una lupa; los árboles pueden estar allí, pueden ser árboles adultos, que florecen, que dan sus frutos y éstos caen al suelo, pero allí no germina ni una sola semilla".