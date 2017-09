El papa urge a dar respuestas a la destrucción de la naturaleza y al cambio climático

El papa Francisco y el patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé, realizaron un llamamiento conjunto a quienes ocupan puestos de responsabilidad para que den una "respuesta concordada y colectiva" ante la destrucción del medioambiente y el cambio climático.

"Hacemos un llamamiento urgente a quienes ocupan puestos de responsabilidad social y económica, así como política y cultural, para que escuchen el grito de la tierra y atiendan las necesidades de los marginados, pero sobre todo para que respondan a la súplica de millones de personas y apoyen el consenso del mundo por el cuidado de la creación herida", expresa la carta publicada hoy por el Vaticano en ocasión de Jornada Mundial de Oración por la Salvaguardia de la Creación.

Ambos líderes espirituales aseguran en la misiva que "no puede haber una solución sincera y duradera al desafío de la crisis ecológica y del cambio climático si no se da una respuesta concordada y colectiva, si la responsabilidad no es compartida y responsable, si no damos prioridad a la solidaridad y al servicio".

En el documento se habla de un "escenario moralmente decadente" y se critica una actitud en que la humanidad esta acabando con los "delicados y equilibrados ecosistemas del mundo".

"Nuestro deseo insaciable de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, y nuestra codicia ilimitada de ganancias en los mercados, todo esto nos ha alejado del sentido original de la creación", señalan.

Y critican: "No respetamos ya la naturaleza como un regalo compartido; por el contrario, la consideramos una posesión privada. Ya no nos relacionamos con la naturaleza para sostenerla, sino que la dominamos para sostener nuestras propias invenciones".

Ante este comportamiento, lamentan que "el medioambiente humano y el de la naturaleza se están deteriorando juntos, y este deterioro del planeta recae sobre las personas más vulnerables".

"La urgente llamada y el desafío de cuidar la creación son una invitación dirigida a toda la humanidad para que trabaje en favor de un desarrollo sostenible e integral", afirman.

Por ello, invitan a los creyentes a que dediquen hoy un tiempo de oración por el medio ambiente.