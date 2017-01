La nieve reaparece en la costa de Huelva después de 63 años

Algunos municipios de la costa de Huelva, como Lepe, Ayamonte o Isla Cristina, han vuelto a ver hoy la nieve o el aguanieve, 63 años después de la última nevada.

Pese a que no ha sido muy abundante y no ha llegado a cuajar, la caída de copos de nieve a nivel del mar ha sorprendido a los vecinos de estas localidades, que no han tardado en hacerse eco de la noticia a través de las redes sociales.

A través de los vídeos y fotografías que están compartiendo se puede ver como en Ayamonte, la nieve ha hecho presencia a pie de playa, ha cubierto algunas calles de Islantilla o se ha posado en las ramas de los árboles.

Pero no ha sido la costa la única zona de la provincia en la que se ha producido esta estampa, ya que también ha nevado en localidades como San Bartolomé, Valverde, donde se han repetido estampas que no se producían desde 2006, o en Berrocal.

Incluso la nieve o aguanieve ha hecho una tímida aparición a primeras horas de la mañana en Huelva capital, concretamente en las barriadas de Huerto Paco o La Orden.