Las empresas del Ibex-35 desaprovechan las redes sociales, según un estudio

Las empresas del Ibex-35 desaprovechan la interacción con sus clientes en las redes sociales y su potencial de comunicación, según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que alude a un escaso uso de vídeos e infografías en Facebook y Twitter de las compañías del índice bursátil español.

Según el estudio, que es una tesis doctoral elaborada por la profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC, Cristina Aced, las compañías del Ibex-35 todavía utilizan las plataformas digitales principalmente como herramientas de difusión, pero desaprovechan el potencial para la comunicación bidireccional.

La investigación ha estudiado y comparado la presencia, el contenido y la interactividad de las empresas del Ibex-35 y de una selección de 20 empresas estadounidenses del Fortune-500 con sus públicos externos -principalmente clientes- en Facebook, Twitter y blogs.

En total, el trabajo ha analizado 2.243 tuits, 8.340 entradas de Facebook y 177 entradas de blogs.

La investigación, titulada "How companies are Seizinger the Dialogic opportunities provided by social media to Communicate with their external audiences", revela que la comunicación unidireccional en las redes sociales es compartida tanto en las empresas españolas como las estadounidenses.

"El número de compañías con un alto nivel de diálogo es, sin embargo, superior en España (27 %) que en EEUU (20 %)", ha puntualizado Aced.

Según la tesis, las empresas del Ibex-35 se caracterizan por la publicación de contenidos audiovisuales y multimedia -fotos y vídeos, tanto en Facebook como en los blogs- y, por obtener un nivel de interacción más alto y ofrecer más servicios de atención al cliente mediante Twitter.

En cambio, las compañías del Fortune-500 despuntan por publicar una mayor diversidad de contenidos en las redes sociales (texto, vídeos, fotos, infografías, etc). Facebook y Twitter son las redes preferidas en ambos casos, lejos de los blogs.

Las empresas españolas prefieren más Twitter (63 %) que Facebook (60 %), mientras que las estadounidenses invierten el orden de preferencia y eligen en primer lugar Facebook (70 %) y después Twitter (63 %).

El estudio muestra cómo la interacción depende del tema cubierto y del formato con el que es compartido en las redes sociales.

"A los usuarios sobre todo les gustan las publicaciones que contienen fotos, vídeos y enlaces", ha resaltado Aced, que afirma que incluir enlaces externos es valorado positivamente "porque añade valor".

"El uso de vídeos e infografías va aumentando, pero todavía es bajo, y ninguna compañía publica podcasts. Muy pocas empresas aprovechan todas las posibilidades multimedia y audiovisuales que ofrece internet", ha advertido la investigadora.

En la mayoría de los casos, tanto las empresas del Ibex-35, como las del Fortune-500, tienen los perfiles de las redes sociales personalizados.

Según el estudio, Twitter es la red que se actualiza con más frecuencia: 8 de cada 10 compañías españolas publican tuits cada día y cerca del 95 % actualizó en la última semana su página de Facebook.

La tesis, dirigida por el profesor Ferran Lalueza, también revela que la tarde, entre las 13.00 y las 20.00 horas, es el momento preferido por todas las compañías a la hora de publicar y actualizar el contenido tanto en Facebook como en Twitter.

Aced ha advertido que concentrar la mayoría de las publicaciones en una franja horaria puede afectar el alcance del contenido entre sus audiencias.