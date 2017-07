Se elevan a más de 3.000 las hectáreas quemadas en el incendio de Zamora

Las hectáreas quemadas en el incendio forestal declarado este fin de semana en la provincia de Zamora se elevan a más de 3.000, en su mayoría de monte bajo y pasto pero también de arbolado de encina y terrenos de alto valor paisajístico del parque natural de Arribes del Duero.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Alberto Castro, ha ofrecido hoy en rueda de prensa la última estimación de la superficie arrasada por este fuego, que se cree que tuvo un origen intencionado, al iniciarse simultáneamente en dos lugares distantes dos kilómetros y medio entre sí.

El fuego aún no se ha dado por controlado porque, aunque ya no tiene llama, existen numerosos puntos calientes y zonas afectadas escarpadas en las que no es posible el acceso por tierra.

Los medios que intervienen se han reducido de forma considerable desde anoche al descender el peligro.

Ayer a última hora de la tarde el incendio pasó de nivel dos a nivel uno en la escala de la Junta de Castilla y León - al poder ser controlado con medios de la propia Comunidad -, ascendente de cero a tres, según el nivel de peligrosidad.

En las próximas horas se espera que pueda llegar a bajar a nivel cero, aunque se considerará activo durante varios días por el riesgo de que pueda reproducirse en la zona en los cañones del río Duero y del entorno del embalse de Ricobayo.

Las tres unidades de intervención de la UME del Ejército que actuaron en la zona se retiraron anoche y de los quince medios aéreos que se movilizaron el fin de semana se ha pasado a uno esta mañana.

La última noche, según ha detallado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, ha sido "tranquila", ya que apenas ha habido viento y las temperaturas han bajado hasta los seis grados centígrados.

Tras la primera perimetración ayer de la zona afectada por el incendio, que abarca un contorno de una treintena de kilómetros, esta mañana los retenes de maquinaria trabajan en volver a marcar el perímetro para evitar que el incendio pueda traspasarlo.

Por su parte, el único helicóptero que trabaja hoy en el fuego se encarga de echar agua en los puntos calientes, especialmente los de más difícil acceso.

En el lugar del incendio actúan también esta mañana un técnico, dos agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, una cuadrilla especializada en la lucha contra los incendios, dos vehículos autobomba y tres retenes de maquinaria.

Sobre el origen del fuego, Alberto Castro ha llamado la atención de que, en el entorno, en municipios como Fonfría o Videmana, se han producido en las últimas semanas otros incendios intencionados que fueron extinguidos sin mayores consecuencias.

En el caso del fuego que se inició el sábado al mediodía en Pino del Oro y en Castro de Alcañices, fue un incendio "muy pensado", ya que comenzó en una zona complicada y se tuvieron en cuenta las características del viento para causar el mayor daño posible, ha detallado.

Hasta el "punto cero" del incendio se han desplazado esta mañana técnicos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para investigar y recabar pruebas sobre las causas de inicio del fuego.