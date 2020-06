¿Qué beneficios aportan los productos CBD en tus perros y gatos?

El CBD es uno de los activos de la planta cannabis, y además de ser usada en las personas debido a sus beneficios, también tiene efectos positivos en la salud de las mascotas, por lo que si tu perro o gato presenta náuseas o dolores, el CBD es un excelente aliado para aliviar cualquier síntoma que perjudique al bienestar de tus mascotas. Beneficios del CBD El CBD para perros resulta de gran utilidad para atender numerosas necesidades en tu mascota, entre ellas podemos mencionar las siguientes. 1) Convulsiones Un porcentaje pequeño de cachorros suelen sufrir de convulsiones, las cuales son provocadas por diversos tipos de afecciones que pueden estar ocultas, tales como patologías hereditarias, enfermedades en el hígado, riñones, cerebro, así como daños en la cabeza que terminen por generar esta condición en tu perro. Sin embargo, de acuerdo con estudios realizados por profesionales en este sector, el consumo de CBD en tu perro ayuda a reducir de forma gradual el número de convulsiones hasta que desaparecen totalmente. Y al interactuar con los receptores endocannabinoides, ayuda a prevenir la neurotoxicidad provocada por estas convulsiones. 2) Dolor Los perros y gatos también pueden tener dolores en sus articulaciones, puedes notarlo cuando sus movimientos son más lentos o dejan de comer. De acuerdo con los datos obtenidos de ciertos estudios, se ha comprobado que la conexión entre el CBD y el CB1 es esencial para tratar los dolores crónicos que sufra tu mascota, reduciendo las molestias intensas y relajando el cuerpo. 3) Ansiedad Tus mascotas también pueden sufrir de ansiedad y en estos casos el CBD puede ayudar para que estén tranquilos y tengan una reacción más natural y moderada ante los momentos de tensión que puedan vivir. Hoy día es utilizado tanto en animales como en personas y como un tratamiento para los ataques de ansiedad, dado que no tiene efectos negativos. 4) Náuseas Otros estudios sugieren que el consumo del CBD también tiene una reacción favorable en perros y gatos cuando sufren de náuseas, dado que al interactuar con los receptores endocannabinoides, el CBD es capaz de combatir esta condición. 5) Cáncer Por otra parte, también se ha comprobado que el uso del CBD puede ayudar a frenar el crecimiento de las células cancerígenas en tu mascota. También mejora la eficacia de las medicinas que se utilizan para estos casos, y ayuda a prevenir los efectos secundarios de los tratamientos contra el cáncer. Éstos son algunos de los beneficios del uso del CBD para tratar enfermedades que perjudiquen a la salud de tu mascota. También se usa contra irritaciones, problemas en el estómago, nerviosismo, temores, tumores y demás, razón por la que numerosos dueños de perros y gatos lo utilizan para el cuidado de sus mascotas, logrando así que puedan mejorar su calidad de vida al aumentar de peso, tener más energía y mejorar su apetito. ¿Cómo elegir el CBD ideal? Para elegir un aceite de CBD perfecto para tu mascota debes tener en cuenta algunos aspectos antes de comprarlo. Debes estar seguro que es un producto orgánico, de lo contrario puede contener pesticidas, solventes y otros productos químicos que afecten su calidad y efectos. Además su precio será alto, dado que cuanto más puro y de calidad sea, su coste será mayor. El fabricante debe darte un certificado de análisis que indique la cantidad de CBD que contiene el producto, dado que muchos de ellos solo tienen una pequeña cantidad, por lo que sus beneficios no son tan efectivos. Debe contener menos del 0,2% o no tener en absoluto THC. Puedes comprarlo en sus variadas presentaciones, ya sean gotas de aceites o golosinas, pero la más recomendada es mediante infusiones, dado que permite regular la dosis que le puedes dar a tu mascota y así conseguir un mejor efecto en su salud. Teniendo en cuenta estos aspectos, tienes la oportunidad de comprar el aceite de CBD ideal para tu mascota, logrando así aliviar los malestares y dolores que pueda sufrir a causa de enfermedades. El CBD es un producto de gran utilidad, logrando ayudar a eliminar o aliviar diversas enfermedades que puedan deteriorar la calidad de vida de tu mascota, por lo que si buscas un producto natural y efectivo, el CBD es el indicado para mejorar el bienestar físico de tu perro o gato.