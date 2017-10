Las aseguradoras mundiales cierran la puerta a la pesca pirata

Una veintena de aseguradoras internacionales anunciaron hoy en la conferencia global "Nuestro Océano", organizada por la UE en Malta, que retiran el respaldo financiero a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, adhiriéndose a una iniciativa promovida por la ONU y la organización Oceana.

Su declaración supone el compromiso de no asegurar ni facilitar el aseguramiento a los buques que figuren en listas negras por su participación en pesca pirata, oficialmente conocida como "pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" (IUU, por sus siglas en inglés).

Entre las aseguradoras mundiales ya comprometidas, destacan algunas de las de mayor alcance, como Allianz AGCS, AXA, Generali, Hanseatic Underwriters y The Shipowners' Club.

La pesca pirata constituye uno de los problemas ambientales más graves que amenazan los océanos, siendo responsable de haber llevado al borde de la extinción a especies comerciales y no comerciales, así como de destruir hábitats y ecosistemas marinos.

Un artículo científico reciente aparecido en la revista Plos One concluía que cada año se pescan ilegalmente entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado, con un valor de entre 10.000 y 23.500 millones de dólares.

Este negocio al margen de la ley expone a las aseguradoras a riesgos financieros, legales y de imagen y perjudica a los pescadores que cumplen, "cuyas oportunidades pesqueras se reducen cuando los buques piratas escogen como objetivo los mismos stocks pesqueros que captura ellos", dijo a Efe María José Cornax, directora de Estrategia Política de Oceana Europa.

"Quienes participan en este negocio se saltan las normas de gestión pesquera y operan fuera del alcance del control gubernamental", detalló.

"Vivimos en el Planeta Azul y es una tragedia que para muchas personas la pesca pirata, la contaminación marina y la muerte de los arrecifes de coral sean algo ajeno", dijo a Efe Butch Bacani, que dirige la Iniciativa de Seguros Medioambientales de la ONU (PSI).

Con este compromiso, las aseguradoras "demuestran visión de futuro y liderazgo, y hacen patente que las prácticas corporativas responsables y sostenibles y la salud de los océanos van de la mano", añadió.

"La pesca IUU contribuye a la sobrepesca y tiene implicaciones para todos nosotros. Deja sin trabajo a pescadores honrados e introduce en el mercado pescado capturado ilegalmente", indicó a Efe Lasse Gustavsson, director de Oceana en Europa.

Gustavsson solicitó al resto de aseguradoras, reaseguradoras, corredurías y agentes que se unan a esta iniciativa y "demuestren responsabilidad corporativa y liderazgo sostenible".

Por su parte, Jad Ariss, portavoz de Responsabilidad Corporativa de Axa, resaltó en el plenario de la conferencia que "la pesca ilegal es directamente responsable de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y de la contaminación marina, ya que los buques involucrados suelen encontrarse en muy mal estado".

Como gestores de riesgos, las aseguradoras poseen un gran potencial para abordar la pesca ilegal ya que asesoran a sus clientes, lo que puede reducir riesgos, evitar pérdidas y mejorar las prácticas del sector pesquero para contribuir a conservar la salud de los océanos.

Sus coberturas hacen frente, por lo general, a los riesgos a los que se exponen las flotas marítimas y pesqueras, incluyendo cobertura al cargamento, casco y maquinaria, y responsabilidad marítima.

Además, en su papel de inversoras las aseguradoras también pueden destinar sus activos a empresas que adopten y apoyen prácticas marítimas responsables y sostenibles.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14 de la ONU, titulado "Océanos saludables" habla de "conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible"

En esa línea, emplaza a países y empresas a eliminar la pesca ilegal antes de 2020, por lo que PSI y Oceana aseguraron hoy en Malta que seguirán trabajando intensamente con gestores de riesgos, aseguradores e inversores para alcanzar esa meta.