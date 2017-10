Seprona sigue varias pistas en Lugo, pero aún sin sospechosos identificados

El subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, confirmó que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está siguiendo "varias pistas" para tratar de identificar a los autores de los incendios que afectaron a varios municipios de la provincia en los últimos días, pero también confirmó que, de momento, no hay sospechosos identificados.

Carballo confirmó que la Policía Nacional identificó a una persona en el entorno del incendio de As Gándaras, que llegó a estar bastante cerca del HULA e incluso llevó a las autoridades a barajar la posibilidad de cortar al tráfico la Autovía del Noroeste (A-6).

En relación con esa persona, precisó que quedó en libertad ante la ausencia de pruebas para retenerla, aunque los agentes intervinieron algunas de las fotos que llevaba en su teléfono móvil y la investigación continúa abierta.

En todo caso, Carballo precisó que las pesquisas se están centrando en este momento en recoger muestras en los lugares en los que supuestamente comenzaron los incendios y en recabar el testimonio de los vecinos del entorno.

En cuanto a la posibilidad de que los autores de esos incendios sean identificados en un plazo más o menos breve de tiempo, reconoció que "de momento no es esa la circunstancia" y todo parece indicar que será "un trabajo" de investigación que "llevará tiempo".

De momento, en Lugo no ha aparecido ningún artefacto incendiario y tampoco hay ningún sospechoso claro, porque se siguen "líneas de investigación teóricas" y no hay "ningún detenido" ni "ningún nombre concreto" en la agenda de los encargados de las pesquisas, "salvo esa persona" que fue identificada en el entorno de As Gándaras.