Iglesias pide sensatez y diálogo frente a amenazas de independencia o del 155

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha apelado hoy a la "sensatez" y al "diálogo" y ha pedido acabar con la "dinámica de cartas" entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, que no aportan "ninguna solución" y sólo echan más "leña al fuego" con amenazas de aplicar el artículo 155 o de declarar la independencia.

"Con los incendios se puede hacer dos cosas: echar más leña al fuego o llamar a los bomberos. Yo creo que es el tiempo de los bomberos y apagar el fuego implica acabar con las cartas, con los comunicados, con las amenazas y apostar por el diálogo y las soluciones políticas", ha dicho Iglesias en los pasillos del Congreso.

El secretario general de Podemos ha reconocido que no le gusta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "amenace" con declarar una independencia no legitima y tampoco que el Gobierno recurra a la imposición y la fuerza y caiga en el "error" de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es una "involución democrática" que nos lleva a un "territorio inexplorado".

"¿No sería más sensato que los catalanes pudieran expresarse libremente en un referéndum que todo este caos y todo este conflicto que estamos viviendo?. Yo estoy convencido de que todavía la mayor parte de los catalanes no se quiere ir", ha afirmado Iglesias tras reiterar su apuesta por un referéndum pactado, legal y con garantías en Cataluña al estilo de Québec y Escocia.

Según Iglesias, "la gente está cansada" de esa dinámica de cartas y de "discursos irracionales y emocionales que están ocupando el espacio de la racionalidad y el sentido común".

Frente a ello, Podemos promete seguir defendiendo en el Congreso las soluciones políticas y que en Cataluña se vote dentro del marco legal, de la Constitución, y de la ley que regula la convocatoria de referéndum.

"No podemos imponer las cosas por la fuerza, es mucho más sensato tratar de convencer", ha enfatizado Iglesias tras asegurar que Podemos también quiere "derrotar a los independentistas, pero no por la fuerza, sino a través de los votos".

Se trata, a su juicio, de "convencer", no de "vencer" y de buscar soluciones, que hasta ahora no han aportado ni Rajoy ni Puigdemont, para que la cuestión catalana no impida que se hable de otros problemas del país, como la corrupción o los altos índices de pobreza.