Atrasarán hasta el martes el reinicio de clases en Puerto Rico por el paso de Irma

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy que atrasará hasta el próximo martes la reapertura de las escuelas públicas en la isla debido a la falta de electricidad o agua tras el paso del huracán Irma los pasados días.

Rosselló había anunciado que las escuelas reanudarían sus clases el lunes, pero mañana continuarán con la inspección de daños en los planteles y así habilitarlos efectivamente para recibir nuevamente a los alumnos.

El lunes, no obstante, Rosselló pidió al personal docente y no docente del sistema público de enseñanza a acudir a sus respectivas escuelas en su horario regular, aunque no se impartirán clases.

Los directores, maestros y empleados de comedores deben aprovechar ese tiempo para atender o reportar cualquier situación con miras a que sea resuelta, solicitó.

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher, agradeció la diligencia de los directores que reportaron el estatus de sus escuelas mediante el formulario que se puso a su disposición desde el pasado jueves, aunque todavía 238 escuelas no han informado el estatus de su planta física.

De acuerdo con la información recopilada hasta el momento del 80 % de las escuelas, 611 de ellas no tienen luz, 418 no tienen agua, 383 carecen de luz o agua, 51 sufrieron inundaciones y 17 tienen daños estructurales.

Sin embargo, 159 escuelas reportaron no tener algún problema.

La mayoría de las escuelas reportaron problemas con árboles caídos y con cisternas o tubos rotos.

Debido a que el lunes no habrá clases, la secretaria Keleher evaluará la manera de reponer, por lo menos, cinco días de clases debido al paso del huracán, por lo que acordarán con la Asociación de Maestros de Puerto Rico "para determinar la mejor manera de ajustar el calendario escolar".