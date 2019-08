Consejos para cuidar tu cabello en verano

Contenido patrocinado

El verano es una de las peores épocas para nuestro cabello, el efecto que el calor y los rayos del sol y otros factores tienen sobre nuestro cuero cabelludo es impresionante, por ello, es importante que tomemos en cuenta diferentes consejos que pueden ayudarnos a mantener nuestro cabello y a no perder todo el trabajo que realizamos sobre el mismo en una época como lo es el verano.

Algunos de los mejores consejos para el cuidado del cabello en verano

Sabemos que con el estrés del verano, el calor y muchas otras cosas es difícil pensar en aspectos como nuestro cabello, pero la verdad es que, si no tomamos en cuenta los consejos que a continuación les daremos, es posible que terminemos el verano con un cabello totalmente arruinado y que necesitará de mucho trabajo para poder recuperarse.

Utilizar productos cosméticos específicos y de calidad

Lo primero que debemos saber es que existen productos específicos para ayudarnos en esta época del año, por ejemplo, la marca orofluido cuenta con una gran cantidad de cosméticos que son especialmente diseñados con la finalidad de cuidar de nuestro cabello en diferentes épocas del año.

Mantener el cabello hidratado

No importa lo que hagamos, si no mantenemos el cabello hidratado, ningún tratamiento que utilicemos va tener efecto sobre nosotros. La hidratación debe realizarse en varios momentos del verano, por ejemplo, si visitamos la playa es importante utilizar un tratamiento previo a las puntas e incluso a la zona media. Además, no es recomendable utilizar acondicionadores o mascarillas. Recordemos que tanto el sol, como el viento son agentes que pueden resecar mucho el cabello.

Cortar el cabello antes de la llegada del verano

Hacernos un corte de cabello sencillo previo al verano puede ser de mucha ayuda para mantener la salud del mismo, así nos desharemos de las molestas puntas abiertas que tan mal pueden verse. También es recomendable cortar el cabello luego de finalizar el verano, a pesar de lo bien que podamos haber cuidado el cabello, es posible que las puntas del mismo reciban daños y, por lo tanto, lo mejor es cortarlas para mantenerlo lo más sano posible.

Usar un protector de calor

¿Sabían ustedes que existe un producto llamado protector de calor para el cabello Uno de los mejores inventos de la cosmetología es el protector de calor, un producto que se recomienda utilizar previo a cualquier tipo de tratamiento que tenga presencia de calor, por ejemplo, el planchado o secado del mismo. Lo más recomendable es usar este producto previo a cada tratamiento de este estilo, de esa forma, los nutrientes del protector de calor ayudan a reforzar el cabello y no permiten que el calor lo dañe. En este punto también podemos mencionar los protectores solares capilares, productos que pueden conseguirse en diferentes presentaciones.

Lavar el cabello en repetidas ocasiones

Por último, les aconsejamos que laven su cabello constantemente, esta práctica además de refrescarnos un poco, permite el desaparecer las partículas que se concentran en el cabello por el calor y el sudor exagerado.