SaboreaHuelva: las gambas que llegan frescas a la puerta de tu casa en 24 horas

El mar, la sierra y la comarca del Andévalo. Huelva da gusto, la mires por donde la mires. No sin razón ostenta el título de Capital Gastronómica 2017.

En la ciudad andaluza, una de las más antiguas de Occidente, te puedes jactar a chocos, jamón, pijotas, tollos… gambas. Gamba blanca de Huelva. Sí, mientras sonríes a los flamencos en las marismas del Odiel, disfrutas de la brisa en Isla Canela o del ambiente del Mercado del Carmen.

Pero, ¿si no eres de Huelva?, ¿si la única brisa que te da es la del autobús que te roza con su humo renegrido por Chamberí (Madrid)? Keep calm and carry on. Saboreahuelva te lleva un trocito de su tierra a tu mesa. La brisa, los flamencos y el ambiente lo pone cada cual.

Una startup de cinco amigos. Con ganas de emprender y que no llegan a los 30. Onubenses de pura cepa. Un par de licenciados en Administración y Dirección de Empresas, un ingeniero de caminos y otro par que se encargan de gestionar el producto.

La historia surge las Navidades pasadas. Fechas en las que el marisco es el rey y la gamba blanca de Huelva, la reina. Los precios se triplican y a este grupo de amigos se les enciende la bombilla. ¿Por qué no llevamos lo mejor de nuestra tierra a Madrid, o dónde sea, de calidad y a buen precio?

Así empezó todo. “De forma muy rudimentaria y sobre la marcha. Preparamos un email que enviamos como difundido a nuestros contactos. En el correo se adjuntaba un Excel que la gente rellenaba con lo que quería y de ahí a los distribuidores”, explica a Teinteresa.es José María de la Viña, uno de los socios.

“A la gente le encantó la idea, tuvo una gran aceptación”. Y digo yo, ¿a quién no le gusta comer buen marisco a buen precio?

SaboreaHuelva tiene como socios a armadores y pescadores con muchos años de experiencia, lo que les permite una mayor cercanía al producto y comprar directamente sin intermediarios. Además, compran por volumen, de ahí los buenos precios.

En junio dio a luz SaboreaHuelva.com. La página web ofrece gamba blanca de Huelva, langostino de Sanlúcar, carabineros de la tierra, etc. En 24 horas en tu casa. “Lo mejor es la satisfacción del cliente. Por ahora, estamos muy contentos”. Aunque empezando, las redes sociales les están dando un empujón para darse a conocer.

Con apenas seis mil euros de ahorros, estos amigos se embarcaron en un proyecto con mucho sabor que no quieren que pare aquí. “De momento, solo hemos trabajado con particulares y queremos abrir nuevos canales de negocio. Trabajar con restauración, catering, mercados gourmet etc. Tenemos muchas ideas que nos gustaría sacar adelante. El proyecto todavía está en una fase embrionaria, pero hay oportunidades”.