Datumize, la primera startup en explotar el desconocido darkdata

La startup Datumize ha ganado el BBVA Open Talent como la mejor empresa en el sector fintech, es decir, como una compañía referente en la unión entre servicios financieros y la tecnología. El objetivo de este tipo de sistemas es unir los avances técnicos con los servicios de información y comunicación para conseguir beneficios.

En concreto, Datumize ha creado un software para capturar el darkdata. En una conversación telefónica con teinteresa.es, su CEO, Nacho Lafuente explica que se trata de “un concepto muy novedosos”. “Los datos oscuros, o darkdata, lo son simplemente porque aunque existan no se usan para tomar decisiones” explica Lafuente. Esto se puede ver fácilmente en un caso práctico como el de una aerolínea.

“Uno de nuestros primeros clientes fue un turoperador que no podía acceder a los datos que le indicaban que todos los días miles de usuarios buscaban cómo ir a China con su compañía. No tenían ese vuelo, pero esos datos son importantes para el negocio. Dan oportunidad de venta” analiza el CEO de Datumize. La principal utilidad es que con una tecnología así “tenemos capacidad de ver las oportunidades de venta perdidas”, aunque no es la única.

Tenemos otras áreas como la de la “inteligencia del movimiento” que permite medir tiempos del usuario en otros sectores, o incluso en las máquinas, un terreno en el que ya están trabajando hoy en día. Si hablamos de cifras, Datumize confirma que algunos de sus clientes han podido aumentar sus ventas “entre un 3% y un 5%”.

Lafuente ha destacado que fue una apuesta personal que este proyecto tan innovador se quedara en España. “Tuve una oportunidad de trabajar en EE.UU pero quería sí o sí que este proyecto creciera aquí. Fue una apuesta mía persona” reflexiona. Es curioso hasta el nombre de la financiación, algo que señala directamente el CEO de esta startup: “En EEUU son fondos de aventura; en España de capital riesgo. Es diferente hasta el nombre”.

Con la previsión de tener 20 clientes en cartera a finales de año, Datumize ya ha salido de las fronteras españolas. “Trabajamos con empresas aquí pero también en EE.UU, en Canadá en el Sudeste asiático y en Europa” explica el empresario.

Un producto con enfoque transformador

El jurado de BBVA Open Talent ha premiado el “enfoque transformador” de este producto. Para el certamen esto supone una transformación en un momento en el que el cliente se deja oportunidades como empresa cada vez más a menudo.

“Nos hace mucha ilusión” dice Lafuente. Nuestra primera financiación llego con “dos clientes en cartera, que apostaron por nosotros”, con este premio dan un paso más. “Premios como este implican conocer luego a directivos, implican conocer a las personas que toman las decisiones, porque al final las empresas son personas” añade.

Todavía este certamen tiene recorrido por hacer. Ahora, como ganadores en España, Datumize viajará a Ciudad de México para competir con las startup ganadoras de América Latina y Turquía. En caso de resultar vencedora de nuevo, serán los representantes del certamen a nivel global.