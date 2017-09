Los veganos están de enhorabuena, tienen una pizza solo para ellos

La cadena de pizzerías Pizza Hut está lista para lanzar al mercado la nueva pizza de queso vegana, sin ningún producto de origen animal en sus pizzas. Según la compañía de comida vegana Violife, la cadena probará su queso vegano en sus productos durante ocho semanas, las que comprenden entre el miércoles 11 de octubre y el domingo 26 de noviembre.

Eso sí, estará acotado solo al Reino Unido y solo a cinco sucursales: Canterbury, Chatham, Thanet, Bluewater y Crawley.

“Aunque haya podido tardar un poco a Pizza Hut ponerse en la tendencia vegana, es genial ver que las opciones veganas cada vez son más accesibles” declaró Nathanel Wallis, propietario de 'Veggie Athletic', a The Independent.

Un portavoz de Pizza Hut ha podido confirmar esta prueba al diario británico: “Podemos confirmar que la prueba para una pizza de queso vegana está programada para comenzar en octubre. Estarán en nuestras tiendas de Canterbury, Chatham, Thanet, Bluewater y Crawley”.

Los veganos de todo el Reino Unido están encantados de que la cadena de comida rápida haya pensado en ellos, tal y como han reaccionado en Twitter:

vegan pals!! pizza hut are gonna be trying out vegan pizza 🍕 pic.twitter.com/55thXejb43