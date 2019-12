Contenido patrocinado







Un cumpleaños infantil es, por sí mismo, un momento mágico con el que los niños y niñas disfrutan enormemente. Regalos, fiestas, amigos, familiares, actividades... Sabemos que quieres que ese momento quede bien grabado en su memoria, que ría a carcajadas, que se emocione, salte y grite. Pues tenemos un secretito que consigue eso y mucho más con las mejores animaciones infantiles: La magia para cumpleaños. Así que, si estás cerca de una celebración has llegado al lugar indicado porque te vamos a contar todo acerca de la magia para cumpleaños más divertida. ¿Qué saber de la magia para cumpleaños? Tanto si queremos contratar a un mago profesional como si pensamos arriesgarnos a convertirnos en magos debemos tener en cuenta algunos aspectos para que todo vaya perfectamente. ¡Pero tranquilos! No nos iremos de aquí sin contaros las claves de la magia para cumpleaños. Por un lado, es bueno tener en cuenta que, a menos edad, menos tiempo de atención tienen los invitados. Por lo que sin contamos con niños de 3 a 8 años, con 15- 20 minutos de espectáculo será más que suficiente. Cuanto más mayores sean, más incrementaremos el tiempo. Eso sí, nunca que se exceda de la media hora o 45 minutos. Otra cuestión que considerar es que los trucos sean sencillos, es decir, fáciles de seguir. Porque si resultan demasiado elaborados podrían perder el hilo y, con ello, el interés. ¡Y adiós espectáculo! Si el guion del mago incluye bromas y chistes será más fácil atraer la atención. Sacar participantes del público siempre es un éxito. La parte buena es que un mago no requiere de un espacio demasiado grande y su show se puede acomodar en un salón o en un jardín igualmente. La magia para cumpleaños es la actividad idónea para combinar con cualquier otra que tengas pensada en la fiesta infantil y el gasto que supone es bastante económico. Trucos de magia divertida ¿Estás dispuesto a aprender algunos trucos de magia para celebrar el cumpleaños de tu hijo? Pues no pares de leer porque te traemos las mejores ideas para impresionar a todos los invitados. ¿Dónde está la moneda? Un clásico con el que podemos empezar calentando motores. La magia requiere de mucha habilidad con las manos, pero también con las palabras. El mago tiene que mantener la atención en otro sitio mientras él hace el truco. ¿Dónde está la moneda? Es uno de los de siempre, pero ¿te atreves con él? Ponemos una moneda en la mano derecha y enseñamos las palmas. Rápidamente, juntamos las manos, de manera que la moneda quede oculta entre los dedos. Levantaremos las palmas, de cara a nuestro público. “¿Dónde está?”. Se suele terminar pasando la mano por detrás de la oreja de algún niño o niña y moviendo la moneda de entre los dedos hacia delante, para que todos vean /crean que ha salido de la oreja. La soga: Para este truco será necesario un trozo largo de cuerda. El mago sujeta la soga por los extremos, dice una palabra mágica y la deja caer de un extremo. La sorpresa será que ésta tendrá un nudo en su punta. ¿Cómo lo hacemos? Lo cierto es que la soga ya tendrá el nudo hecho en su extremo, pero con también extrema habilidad el mago la esconderá dentro de su mano mientras muestra la soga. Fácil y sorprendente. El soplido: Para llevar a cabo este truco de magia será imprescindible contar con una baraja de cartas. Le mostramos a un participante las cartas, quien escogerá una. Y entonces, llegados a este punto, se valdrá de toda su habilidad para colocar la carta al revés dentro de la baraja, sin que nadie se de cuenta de ello. Una vez más será el desparpajo al hablar lo que hará que el público se fije más en cualquier otra parte de su cuerpo que en las manos. Seguidamente, soplará sobre el mazo y soltará algunas palabras mágicas. Únicamente tendrá que buscar la carta girada entre el resto del mazo. Separar las aguas: Los materiales que se van a necesitar en este truco son agua, jabón, pimienta y un vaso. Mezclamos en el vaso el agua y la pimienta y sacamos a un participante de entre el público para que separe ambos productos con sus dedos. Evidentemente, no podrá. Quizá podamos sacar a algún otro participante, utilizando siempre chistes y gracias para animar el momento. Finalmente, el mago meterá sus dedos en el vaso y dirá algunas palabras mágicas. Esta vez la pimienta sí se separará del agua. ¿Por qué? Porque el mago se habrá untado a conciencia jabón en sus dedos. Consejos para la magia divertida para cumpleaños Ser mago no es nada sencillo porque requiere de la combinación de varias habilidades. En cualquier caso, te traemos las claves más valiosas para ser un gran mago dentro de la animación infantil. Toma nota, que esto te servirá para organizar la fiesta de cumpleaños. Practicar con insistencia es vital para que los trucos estén bajo control. Hacerlo frente al espejo nos facilitará localizar nuestros errores. Si puedes pedir el material al público será mejor, pues creerán que todo está improvisado y sentirán que es magia auténtica. Como hemos ido mencionando, el guion del mago es tan importante como el truco en sí, porque será lo que desvié la atención. Lo ideal es tenerlo preparado y aprendido. Por descontado, los hechizos y palabras mágicas serán otra atracción. Procura no repetir el truco ante el mismo público porque podrían caer en la cuenta de cómo estamos ‘haciendo’ la magia. Nunca, nunca, nunca, nunca reveles cómo has hecho los trucos. Permite que intenten descubrirlo por su cuenta, con un poco de suerte, nunca lo harán. Lo que será evidencia de que eres un mago genial.



Ya sí que somos auténticos entendidos en esto de la magia. Así que podemos intentarlo nosotros o utilizar esta información para encontrar al mejor mago posible para hacer la animación infantil más especial.